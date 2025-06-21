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    史努比玩偶快閃山水沙灘 望安長瀨仔沙灘綠蠵龜登岸產卵

    史努比玩偶快閃，首場在山水沙灘登場。（記者劉禹慶攝）

    史努比玩偶快閃，首場在山水沙灘登場。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/21 14:10

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖四面環海，藍天、沙灘、碧海是構成觀光3大要素，近期沙灘熱鬧滾滾，山水沙灘今（21）日來了一群不速之客，30隻史努比玩偶快閃，吸引不少觀光客及粉絲前往；離島望安場花火今晚施放，大型史努比人偶也隨行，同時花火施放前夕，望安長瀨仔沙灘也再傳出綠蠵龜登岸產卵喜訊。

    今年澎湖國際海上花火節無人機秀，一開始因新廠商接手，導致開幕式就凸槌，因此引發停飛、復飛及最後10場次等系列風波，6月19日號稱今年最後一場次停飛後，替代方案出爐，6月21、22日分別在山水沙灘、大菓葉玄武岩觀光景點，舉行30個史努比玩偶快閃，並在古蹟公園設立大型史努比玩偶等。

    今日首場史努比快閃，在馬公山水沙灘登場，30個50公分高玩偶，在沙灘一字排開望向海邊，顯得相當壯觀，吸引不少遊客及粉絲慕名前來拍照留念，明（22）日轉移陣地，前往澎湖西嶼大菓葉玄武岩，預料將再掀起一陣打卡及拍照風潮。

    另外，今年澎湖國際海上花火節離島場最後一場次望安場，今晚正式升空，煙火尚未施放之際，大型史努比人形玩偶先行，在島上觀光景點快閃，提供遊客拍照打卡，打響花火節與史努比聯名口號。值此同時，望安綠蠵龜保護區在20日傍晚5時，再度傳來綠蠵龜登岸產卵喜訊，讓望安島三喜臨門（綠蠵龜產卵、花火、史努比快閃）。

    大型史努比人偶，隨著望安離島場登陸望安。（記者劉禹慶攝）

    大型史努比人偶，隨著望安離島場登陸望安。（記者劉禹慶攝）

    望安再傳綠蠵龜登岸產卵喜訊，也是在長瀨仔沙灘。（民眾提供）

    望安再傳綠蠵龜登岸產卵喜訊，也是在長瀨仔沙灘。（民眾提供）

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