台鐵通勤族注意！下週一起票價調漲 下週四時刻大改點

台鐵下週票價將調漲。圖為普悠瑪號。（記者吳亮儀攝）

2025/06/21 13:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵通勤族注意！下週一（23日）台鐵票價將調漲，平均漲幅約26.8%；另外，北迴線小清水溪橋（和仁＝崇德間）改建工程及中部地區通勤站月台延長工程全數完工，台鐵公司將在6月26日起進行時刻調整，西線、東線和北部地區都會增加運能，調整5分鐘以上班次合計達188列次。

台鐵票價已經30年沒有變動，台鐵公司董事會在今年2月5日通過票價調漲案，交通部費率委員會在2月21日審議通過，4月7日宣布票價將從6月23日起調漲。自強號、莒光號及區間車票價都有調漲，但距離越遠、調漲幅度就越小。單以自強號為例，下週一起的新票價台北到高雄994元、台北到花蓮583元、台北到台東936元。

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但區域間的通勤族若有購買T-PASS就不受影響，因為期限內可無限次搭乘。台鐵公司也在官方網站 公布未來新票價上路後的票價梯形表，民眾可依照自己常搭乘的車站區間、車種來計算車票價格。

另外，台鐵公司也將在下週四（26日）做時刻調整，這是因應北迴線小清水溪橋（和仁＝崇德間）改建工程及中部地區通勤站月台延長工程全數完工，為提升整體運能及服務品質，所以做時刻調整。

調整重點第一是提升西線（台北＝台中）直達車運能，逢週六七堵＝彰化間增開2列次自強號。第二是增開東線（台北＝台東）自強號班次，配合小清水溪橋改建工程完工，縮短台北＝花蓮間行駛時間，樹林＝台東間增開2列次自強號。

第三是提升北部地區區間車運能，基隆＝新竹間22列次區間車原8輛車改以10輛車行駛，中壢＝七堵間於上午尖峰時段增開1列次EMU900型區間車；調整後北部地區區間車運能提升4.4%，上午尖峰時段北部地區運能提升10.3%。

第四是提升中部地區區間車運能，配合台中高架通勤車站及大村、永靖、石龜、嘉北月台延長工程完工，調整中部地區區間車18列次區間車原8輛車改以10輛車行駛；逢週六、日及例假日七堵＝彰化間2列次區間快車延長行駛至新左營；調整後中部地區區間車運能提升5.8%。

台鐵公司指出，這項年度改點共調整386列次，調整5分鐘以上班次合計188列次，相關列車車次、時刻，自5月9日起可參閱台鐵公司網站及各車站公告。

台鐵票價下週一起將調漲，部分列車也將改點。圖為自強號EMU3000。（記者吳亮儀攝）

台鐵公司公布新的票價表。圖為自強號票價梯形圖。（台鐵公司提供）

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