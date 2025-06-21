台南國際芒果節揭幕 系列活動接力登場

市長黃偉哲帶領海內外貴賓一起為台南國際芒果節揭幕。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/21 13:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕邁入第12年的台南國際芒果節今天揭幕，雖然受氣候因素影響，收成銳減，市政府仍積極行銷，持續拓展海外通路，系列產地活動也在下週起接力登場。

開幕活動在走馬瀨農場舉行，包含前首相夫人安倍昭惠、富士宮市副市長篠原晃信、那珂市副市長玉川明、水上町議長小林洋，以及富良野市教育長近內栄一等日本交流團也應邀出席，海內、外貴賓雲集。

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市長黃偉哲在致詞時宣布今年的台南芒果季正式起跑，立委郭國文、陳亭妃，以及議員周奕齊等地方各界也到場，聯手為產業代言。

黃偉哲指出，台南為芒果之鄉，收成佔全國一半以上，品種多樣，藉由產業文化活動，擴大行銷力道，也希望促進地方觀光，並與國際外賓更深度交流。

黃偉哲廣邀民眾前來，認識台南品牌的優質水果，尤其夏天到了，歡迎大家來場道地的「瘋芒之旅」。

安倍昭惠則說，已故夫婿安倍晉三非常喜歡吃芒果，她很高興有機會到台南，品嘗獨特美味，這次與富士宮市、富良野市、那珂市、水上町等共同造訪，期許今後雙方在各領域都能持續交流，一起繁榮、發展。

農糧署主任秘書陳立儀表示，台灣改良芒果品種多樣，年產量約16.7萬公噸，年產值高達81億元，今年全台因開花期受到低溫、降雨的影響導致收成減少，每顆都得來不易，值得大家珍惜、品嘗。

台南市農會理事長吳正仁提到，今年走馬瀨活動最大亮點是園區內的主題館全新規劃，設置芒果冰店造型網美打卡牆，吸引民眾造訪。

另外，在主題樂園打造出真人版「芒果大富翁體驗遊戲」場景，充滿互動趣味，寓教於樂。

今年也推出升級版「夏戀綠寶石2.0 DIY」百人場，民眾使用金煌一起手製芒果青。

今天艷陽高照，現場芒果冰熱賣，大排長龍，還有芒果烘培的品嚐，以及芒果料理的展示，人潮擠爆。

開幕式之後，安倍昭惠也在黃偉哲的陪同下，在走馬瀨農場名人芒果園種樹，做為紀念。

產地系列活動包含6月28日在楠西玫瑰綠柏園的「芒著開趴」料理賽、7月6日左鎮驛站的「芒果Baking甜蜜滋味嘉年華」。

7月11日於板橋大遠百的「今夏好芒・快閃上場」、7月12、13日則玉井在噍吧哖事件紀念園區舉辦的「芒果的甜藏在淺山的夏天-淺山地區芒果節」。

期間「芒著玩一夏」小旅行也以一日遊套裝行程，走訪楠西、玉井、南化、官田、左鎮、大內等不同產區，每週有活動；7月25日在台中大遠百更加開一場「掀開甜蜜的紅寶盒」快閃。

市長黃偉哲帶領日本前首相夫人安倍昭惠，參觀各式品種的芒果。（記者吳俊鋒攝）

日本前首相夫人安倍昭惠也在走馬瀨種下芒果樹。（記者吳俊鋒攝）

艷陽高照，芒果冰最受歡迎，大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

現場還有芒果創意料理的展示。（記者吳俊鋒攝）

開幕式之後，芒果大神出巡，畫面有趣。（記者吳俊鋒攝）

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