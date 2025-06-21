行動玩具車開進新北偏鄉 工商婦女協會助攻全齡共玩

中華民國工商婦女協會捐贈新北市府「行動玩具車」一輛，由協會理事長何碧英（右4）代表捐贈，市長侯友宜（右3）代表受贈。（記者羅國嘉攝）

2025/06/21 14:10

〔記者羅國嘉／新北報導〕中華民國工商婦女協會攜手財團法人富邦慈善基金會今（21）日在三重綜合體育館舉行公益講座暨「行動玩具車」捐贈儀式，一輛色彩繽紛、充滿童趣的「行動玩具車」加入新北市玩具銀行行列，由市長侯友宜代表受贈，未來將巡迴各社區與偏鄉，成為親子共玩、老幼共融的移動新平台。

侯友宜致詞時指出，感謝工商婦女協會與富邦基金會的慷慨捐贈，這輛玩具車將有效補強新北玩具銀行行動車平台服務能量，並汰換使用多年的舊車，全面提升服務品質與安全性。新北市以「全齡共玩、資源共享」為理念，透過玩具物流中心、旗艦店及行動車三大平台，讓愛與快樂走進每一個需要的角落，這輛新車象徵一份溫暖而具機動性的承諾。

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協會理事長何碧英表示，協會自創會以來致力於社福推展，秉持「傳承沒有終點、創新沒有界線」的精神，長期關注政府資源調度與社會需求。她個人也參與新北市社會救助金專戶管理，深知民間參與的重要性，多次整合資源響應市政，如2021年促成捐贈100萬元支持新北市「月經平權」政策、另投入16萬元資助「性平不小室」，積極打造性別友善城市。

她指出，此次結合富邦基金會辦理公益講座與捐贈行動玩具車，是落實長期理念的具體行動，也期待透過這份善意，讓更多孩子在遊戲中成長、在陪伴中被看見。

市府社會局長李美珍補充，行動玩具車具備三大特色，包含機動性高、深入偏區、外型吸睛，它能靈活走進社區與偏區，把玩具和陪伴帶到孩子身邊，也關注發展遲緩兒童的需求，提供定期服務，結合防暴、性平、健康等主題，用遊戲的方式傳遞重要觀念。車上配有教保人員，帶領親子遊戲互動，車內也設有遊戲空間及哺乳室，讓巡迴過程更加友善貼心。

中華民國工商婦女協會攜手財團法人富邦慈善基金會21日舉辦公益講座暨「行動玩具車」捐贈儀式。（記者羅國嘉攝）

圖為新北市目前使用中的行動玩具車示意。由中華民國工商婦女協會捐贈的新車，今年將加入行列，開進更多社區與偏區，陪伴孩子快樂成長。（社會局提供）

圖為行動玩具車實際出勤服務情形，由專業教保人員帶領孩子進行互動遊戲，打造社區裡的親子共玩小天地。（社會局提供）

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