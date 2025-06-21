排除違建 新北林口綠化步道完工開放

新北市養工處整頓林口區仁愛路一段28巷底至仁愛路一段12號遭私人占用的空地，打造成為綠色通行空間，活化面積約1294平方公尺。圖為完工後。（記者羅國嘉攝）

2025/06/21 12:33

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府持續推動「新北美樂地2.0」土地活化專案，近期於林口區仁愛路一段28巷底至仁愛路一段12號之間（L型綠地），鄰近皆為新興住宅社區，完成一處綠化步道工程，將原本遭私人圍設占用空間、違建緊鄰擋土牆排除，活化面積達1294平方公尺，目前已完工並全面開放，為當地居民打造綠色通行空間。

市府工務局長馮兆麟表示，該工程歷經養工處與周邊住戶多次溝通，協助自行拆除違建，後續召集新工處、景觀處、林口區公所與泰山區公所等相關單位會勘研議後，達成共識並進行規劃與施工，完工後將由當地區公所負責後續維護與管理。此次步道工程橫跨林口與泰山兩個行政區，總工程經費約375萬元，施工期程共計70天。原有遭占用地上種植的樹木，也在各單位協助下進行評估後妥善移植，保留綠意風貌。此外，仁愛路一段28巷底至中正路間的第一期綠化步道也已完成，兩段路徑合併後，形成長達約130公尺的完整通行動線，回歸公共使用。

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馮兆麟表示，自2017年推動「新北美樂地」專案以來，透過加速排除違占、活化閒置土地，作為道路開闢、公園綠美化等多元用途。截至目前，已完成233處土地活化，總面積達32萬3195平方公尺。

林口區泰林路三段與仁愛路一段間的L型空地遭圍設占用，市府團隊合作排除占用，重新規劃為綠色步道，近日已完工開放使用。圖為完工前。（記者羅國嘉攝）

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