鼓勵營造沉浸式環境學族語 新學年度開放完全中學申請

台東縣海端國中邀請部落耆老進行全族語教學，並安排在地文化傳藝工坊的實地參訪與體。（教育部提供）

2025/06/21 12:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕族語沉浸式環境促進學習！教育部國教署鼓勵營造以族語作為主要教學語言的教學情境，如有學校以傳統樂器結合數位資源、透過傳統技藝帶出傳統文化，甚至連結部落與社區的生活經驗等，114學年度起將開放完全中學及高中申請，盼為族語學習提供豐富多元管道。

為落實12年國民基本教育課程，並推動原住民族語言傳承與實踐，教育部國教署持續補助「沉浸式族語課程」，結合學校特色與部落文化資源，設計具生活與文化脈絡的教學活動，自然而然習得「聽、說、讀、寫」語言能力。

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如新竹縣上舘國小在沉浸式族語課程體驗口簧琴、竹琴製作等泰雅傳統樂器，運用數位影音資源延伸學習情境，並規劃泰雅族圖騰創作等實作活動，鼓勵學生以族語描述設計理念，透過實作體驗的課程，有效提升學生使用族語回應能力，展現良好的學習動機與成果。

台東縣海端國中則邀請部落耆老以郡群布農語進行全語教學，講解布農族傳統陷阱、弓具製作等技藝，並帶領學生參訪文化傳藝工坊，深入理解族語背後承載的歷史與祭典意涵，讓學生藉由實作與情境學習方式，深入理解布農族的人文價值，進一步提升語言學習的意義與深度。

而高雄市巴楠花部落國中小，以沉浸式族語課程結合部落耆老、教會與社區資源，上課場域從教室走入部落與社區，透過實作互動的課程設計，並邀請隨班教師參與教學，不僅強化教師在學校族語環境中的語言運用能力，也讓沉浸式教師在教學中累積寶貴的班級經營經驗。

國教署表示，將持續推動沉浸式族語課程，落實「生活中學語言、文化中用語言」的教學願景。自114學年度起，申請對象向上延伸至高中與完全中學，期望全面深化族語教學，拓展族語教育的廣度與深度，為族語傳承注入更多活水與動能。

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