澎湖獨特場景！魚市場漫天燕鷗爭相覓食

澎湖魚市場出現漫天燕鷗爭相覓食奇景。（記者劉禹慶攝）

2025/06/21 12:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由於時值澎湖小管、臭肉魚、巴朗與丁香魚的產季，漁船每天出海作業，清晨返港銷售魚貨，成群的燕鷗都會出現在港區飛翔，漁民在出船吊掛魚貨或清洗網具時，多少都會有魚貨掉落港區、碼頭或岸際，甚至飛翔在船隻的四周，飛舞爭相覓食。

澎湖縣政府農漁局表示，每年的4至9月間是保育類的燕鷗等夏候鳥棲息繁殖的季節，在頭巾嶼、後帝仔嶼、貓嶼、鐵鉆嶼、錠鉤嶼、雞善嶼、姑婆嶼、小白沙嶼、澎澎灘等南、北海都有，無人島上的島嶼、岩壁、岩礁、海岸、沙洲、沙灘地等，都可看見成群的燕鷗，非常壯觀，因此業者推出巡航賞鷗行程。

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目前在澎湖北海及南海，被餵食而能形成觀光效益的海鳥，以鳳頭燕鷗為主。鳳頭燕鷗習性比較親人，甚至利用人們漁撈、箱網養殖及市場海產作業來取食，已跟人類產生共生現象。順勢加以利用導向觀光餵食，發揮經濟效益、共生共榮。

觀看燕鷗不一定要到無人島欣賞，隨著盛夏展開，燕鷗追逐魚群進入漁港覓食，馬公第三漁港、北海赤崁碼頭及西嶼箱網養殖區等地，處處可見燕鷗飛舞翱翔的英姿，不時還可見到燕鷗衝刺入海覓食的剎那之美。澎湖最大魚貨集散地澎湖魚市場，不少漁民拋棄的下雜魚或是不要的魚貨，常引發燕鷗爭食，還有冒出水面上呼吸的烏魚，更是燕鷗最愛，經常可見燕鷗俯衝入水捕捉烏魚驚險時刻，吸引許多攝影師用鏡頭捕捉剎那間的永恆畫面。

澎湖魚市場出現漫天燕鷗爭相覓食奇景。（記者劉禹慶攝）

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