「十六仙姑」悲劇重生！老照片紀錄 大村鄉大車禍轉化為當地民俗信仰

謝瑞隆說明大村老照片展的人文意義。（記者顏宏駿攝）

2025/06/21 11:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉公所為為喚起鄉民眾對在地風土民情的回憶，去年向鄉民廣徵老照片，再委由國立雲林科技大學漢學應用研究所辦理「再現大村風華老照片展」，目前於「大村農村社區發展所」展覽。1976發生的「大村平交道」大車禍，成為老照片展的焦點之一，這場車禍奪走41條人命，其中有16名是女學生，縣府和鄉民在當地建「淑女祠」，又稱「十六仙姑廟」，現稱為「慈悲寺」。罹難女學生從墓碑到陰廟再到建祠，一場車禍轉化為大村當地特有的民間信仰。

國立雲林科技大學漢學應用研究所副教授謝瑞隆說，一場車禍能轉化為「地方民間信仰」相當少見，在徵求的100多幀老照片中，有4張跟這場車禍有關，主要是淑女祠的落成畫面。罹難的女學生原本葬在車禍現場附近，當時只有墓碑，旁邊有鐵皮搭蓋的「淑女祠」，後來鄉民再籌資把鐵皮屋淑女祠改建為水泥建築，2003年又改名為「慈悲寺」。

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謝瑞隆說，大村平交道大車禍不僅是台灣交通史上的重大事件，更是大村鄉的歷史大事，這起車禍帶給鄉民極大的陰影，但鄉民為罹難者立碑、建祠、建寺，一連串的轉化過程，代表它已轉化為地方的民俗信仰，鄉民認為「十六仙姑」已經成仙，伴隨菩薩而去，這是一段用宗教信印，療癒車禍後人心受創的過程。

大村鄉長賴志銘表示，公所為傳承歷史文化，持續蒐集與保存地方老照片及文獻，希望喚起本鄉民眾對在地風土民情的鏈結與回憶，強化住民對土地的情感認同，傳承本鄉多元的文化發展，並讓後人知曉今昔大村，特別在今年規劃老照片及文獻徵集活動，期待廣徵具歷史意義的老照片及文獻，共同留存地方記憶，使地方文獻保存更為完整。

圖為淑女祠重建完工落成的畫面。（大村鄉公所提供）

目前的慈悲寺正面。（慈悲寺提供）

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