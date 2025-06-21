泳渡澎湖灣500公尺體驗組登場 逾600人競技

泳渡澎湖500公尺體驗組，600餘人參加。（澎湖縣政府提供）

2025/06/21 11:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年賽事首度分開2天舉行的泳渡澎湖灣500公尺體驗組，今（21）日率先在馬公觀音亭登場，超過600人報名參加同場競技，活動代言人金馬女星丁寧與澎湖海王子林育夙，也下場與民同樂，和現場民眾一同感受澎湖灣的碧海藍天、盡情享受大海的擁抱。澎湖縣長陳光復特地到場，為賽事鳴槍揭幕，同時叮嚀所有參賽選手務必注意安全、避免受傷。

清晨時分，就有不少家長牽著孩子、游泳好手與眾多熱愛水域活動的民眾齊聚觀音亭，場面溫馨而熱烈。大家在韻律操老師的帶動下熱身、互相加油，展現出澎湖滿滿的活力與熱情，隨後在貴賓們鳴槍下，選手們陸續下水，在海面上出現長長人龍。

請繼續往下閱讀...

陳光復表示，為了讓更多人親身感受泳渡澎湖灣的獨特魅力，特別增設了500公尺體驗組，希望不論是大朋友還是小朋友，都能在蔚藍海洋中挑戰自我、享受樂趣，進一步增進親子間的情感交流。未來也期待大家能從體驗組開始，循序漸進挑戰2000公尺與5000公尺組別，感受自我突破的成就。

議員蘇陳綉色、教育處長林長安、七美鄉民代表會副主席張訓五等多位貴賓也蒞臨現場，為參賽選手加油打氣。明（22）日重頭戲即將登場，2000公尺挑戰組由觀音亭下水、5000公尺泳渡及立式划槳組，則由西嶼大菓葉下水。

500公尺體驗組，由觀音亭下水。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法