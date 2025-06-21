「台灣感性」發威 韓國旅客到訪高雄成長率44.52％居冠

第38屆台韓觀光論壇交流會議在韓國木浦市舉行，近200位觀光業界意見領袖齊聚。（高雄市觀光局提供）

2025/06/21 10:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「台灣感性」在韓國社群掀起熱烈討論，持續發威，去年來高雄住宿的外國遊客中，以韓國旅客成長幅度最高，達44.52%，共超過16萬人次。

台灣感性（韓語：대만감성）一詞源於韓國社群媒體，隨著台灣影劇作品《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《想見你》等熱潮吹進韓國，讓韓國年輕世代迷上屬於台灣的獨特氛圍，不只戲劇中浪漫的校園場景，帶有懷舊感的時代記憶如叫賣發財車、老舊鐵皮屋透天厝、參差不齊的招牌，這些屬於台灣文化的特色街景都是韓國看不到的景色，造就出一種與現代科技感迥然不同的台灣樣貌與特色文化。

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高市觀光局趁勢深耕韓國市場，局長高閔琳於6月18日至20日前往韓國木浦市，出席「第38屆台韓觀光交流會議」，向韓國旅行業協會、韓國文化體育觀光部、韓國觀光公社等，推廣高雄觀光亮點。

高閔琳強調，「台灣感性」在韓國社群掀起熱烈討論，吸引許多韓國旅客、MV與節目來台取景造訪，台灣已經成為韓國旅人心中的「療癒聖地」。根據交通部及高市觀光局統計，去年來台韓國旅客突破100萬人次，其中來高雄住宿的外國遊客中，以韓國旅客成長幅度最高，達44.52%，已超過16萬人次，成長動能強勁；高雄結合港灣、音樂、美食與文化，已成為韓國年輕族群旅遊的新興熱門城市。

高閔琳指出，高雄國際機場目前每週直航韓國航班已達44班，涵蓋仁川、金浦、釜山、濟州等主要航點。今年更傳捷報，德威航空復飛「高雄-金浦」航線，與台灣虎航新開「高雄-濟州」直飛航線；駐韓國台北代表部大使梁光中也表示，鼓勵韓國旅客多利用直飛台灣中南部航班，感受南台灣的熱情與魅力。

「台韓觀光交流會議」由台灣觀光協會（TVA）與韓國旅行業協會（KATA）每年輪流主辦，今年兩國近200名觀光業界齊聚，主題是「台韓觀光新時代：提升全球旅遊競爭力」，期待實現台韓互訪達300萬人次的目標，會議尾聲宣布下一屆會議將於2026年在台灣屏東縣舉辦。

高雄市觀光局強調，隨著高雄國際城市能見度越來越高，韓國觀光公社去年12月及今年5月選在高雄流行音樂中心，舉辦「下酒祭」及「韓國文化觀光大展」；BLACKPINK、TWICE、Super Junior 、戲劇「苦盡柑來」朴寶劍等韓流巨星，也都選擇高雄舉辦海外演唱會與粉絲見面會，帶動演唱會經濟。

高市觀光局長高閔琳於會中簡報，介紹高雄嶄新城市形象。（觀光局提供）

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