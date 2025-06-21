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    嘉市清潔隊員收運垃圾 遭資收物割傷大腿內側

    嘉義市環保局請民眾丟棄危險物品時另外打包。（嘉義市環保局提供）

    嘉義市環保局請民眾丟棄危險物品時另外打包。（嘉義市環保局提供）

    2025/06/21 10:19

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市資源回收車隨車人員最近在收運資收物時，被民眾丟進黑色塑膠袋中的危險尖銳物割傷近大腿內側，嘉義市環保局表示，清潔人員收運面臨傷害風險，影響回收作業的安全性，請民眾丟棄危險物品時，使用透明回收袋，另外打包，提醒並交予隊員。

    嘉義市環保局表示，目前有11線試行每週提供4天的回收服務（週一、週二、週四、週五），但市民大部分回收物仍集中在週一或週二，為不讓資源回收車過載，清潔人員處在危險環境中作業，請市民資收物分散至週四或週五回收，減少車輛過載情況。民眾常使用黑色塑膠袋裝物，危險物品容易藏在其中無法辨識，提醒民眾請使用透明回收袋，危險物品另外打包，提醒並交予隊員。

    嘉義市環保局呼籲，資收物分散投放至不同天數，週四至週五也可以回收資收物，讓資收車不過載，回收更順利；用透明袋包裝回收物，讓清潔隊員能輕鬆識別，避免受傷；危險、尖銳物品另外打包，交付清潔隊員，並提醒告知；清潔車輛不停路口，請民眾站離路口往內地方等待；確實分類回收，並配合環保局破袋檢查。

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