振興新堀江及中央公園商圈 高雄推補助計畫最高140萬元

新堀江商圈與中央公園商圈，近年隨著商圈移轉與消費型態改變，人潮大不如前。（記者葛祐豪攝）

2025/06/21 09:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為振興新堀江及中央公園商圈，高雄市經發局今天（21日）宣布推出「玉竹+好店進駐補助計畫」，補助金額最高達140萬元，同時進行中央公園商圈路面改造，盼帶給消費者煥然一新的購物體驗。

新堀江商圈與中央公園商圈（昔稱原宿玉竹商圈），以往曾是高雄年輕人熱門的逛街去處，但近隨著商圈移轉、消費型態改變及租金高漲，近年來人潮減少、店家外移；為提升商圈活化，高市經發局針對兩處商圈推出「2025玉竹+好店進駐補助計畫」，提供專業服務費、營業場所裝潢費兩項補助，補助金額最高可達140萬元，不論是連鎖品牌、青年創業及特色店家，都歡迎進駐展店，申請受理至今年11月28日。

請繼續往下閱讀...

高市經發局長廖泰翔表示，這兩處商圈匯集人氣餐飲名店、潮流服飾品牌等，長期吸引青年與學生族群聚集，近年隨著「高雄聖誕生活節」、「B-1 Grand Prix日本美食」等大型活動於此舉行，人潮逐漸回流，吸引如KAKOKO、OFFLINE等新餐飲品牌進駐，加上玉竹一街17巷裡富治串燒及一本拉麵等排隊名店，成為高雄餐飲品牌進駐重要據點。

中央公園商圈理事長林濬鴻指出，連續兩年舉辦的高雄聖誕生活節，週末人潮達數十萬的效益，帶動周遭商圈業績成長，吸引許多民眾再度造訪玉竹街，認識不同過去印象的消費型態，期待這次的活化補助計畫，能讓商圈注入新活水。

配合計畫，市府今年5月起推動中央公園商圈路面改造，參考日韓知名商圈環境設置，規劃以「減法美學」改造整體玉竹街市，將設置實體人行道，部分店家聚集區域更保留全徒步區，並清除過往路面阻礙物，如木棧板、廢棄招牌等，同時設置具色彩思維的新入口意象與指標，整體硬體工程將在今年秋季完工，帶給消費者煥然一新的購物體驗。

經發局進一步說明，這項補助經費的「專業服務費（設計費）」最高上限20萬；「營業場所裝潢費」以整體裝潢費45%為補助上限，可達80萬元，另針對營業面積達70坪以上的營業單位，提高上限至50%，裝潢費補助最高可達120萬元，兩項總計補助金額最高達140萬元。將於6月26日下午3點在中央公園商圈「Kakoko Coffee Bar」舉辦補助說明會，有興趣者可事先上網報名。

去年底在中央公園商圈舉辦的日本美食大賞「B-1 Grand Prix」，吸引大批人潮。（資料照）

商圈街道重新改造後模擬圖。（經發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法