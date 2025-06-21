全球關稅戰害募款跌3成 企業助瑪利亞進中捷播影片

李丞軒贊助瑪利亞基金會，贊助公益影片推播。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/21 09:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕瑪利亞基金會為照顧中高齡心智障礙者，計畫興建「瑪利亞心智障礙者安老家園」，卻遇上川普掀起全球關稅大戰，捐款如雪崩式下滑，募款跌3成。

為此，有戶外媒體業者李丞軒贊助瑪利亞基金會公益影片推播，自7月至9月在台中捷運站的文心崇德、文心櫻花、水安宮、文心森林公園、豐樂公園與市政府等6大站點，推出公益輪播影片，為基金會打造高曝光舞台，希望募到更多善款。

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台灣邁入超高齡社會進入倒數，每5人就有1人是老年人口，目前台灣約有120萬名身心障礙者，其中45歲以上者，占智能障礙者總人口數的28.1％，高達3萬多人。

瑪利亞因應中高齡心智障礙者安老居所照顧問題，預計在台中經貿園區的基地，籌建地上5層、地下2層的全日型住宿機構「瑪利亞心智障礙者安老家園」，所需經費高達3.6億元，預計照顧90位年滿45歲的中高齡心智障礙者，至今募款不到1億元，期待社會大眾的協助，讓工程順利完成。

李丞軒說，瑪利亞公益廣告以30秒影片形式播放，呈現基金會服務心智障礙者及陪伴培訓畫面，據中捷高達每日72檔次的播放頻率，3個月內累積超過6000次播放，市價約2、300萬，讓基金會突破預算限制，深化民眾對身心障礙議題的理解與支持。

瑪利亞基金會表示，障礙家庭面對的最大難題是成年心智障礙子女的安置問題，每個父母心中最大的隱憂就是他們年老走了，孩子怎麼辦，現在台灣有200多家機構，待排的人很多，隨著年齡老化未來會更嚴重，僧多粥少，加上現在因為通膨、薪資、物資成本很大，愛心捐款年年下降，造成社福團體營運更趨挑戰，為因應中高齡心智障礙者安老居所照顧問題，等建全日型住宿機構瑪利亞心智障礙者安老家園。

瑪利亞公益輪播影片進中捷6大站點，希望募到更多善款。（瑪利亞基金會提供）

瑪利亞公益輪播影片進中捷6大站點，希望募到更多善款。（瑪利亞基金會提供）

瑪利亞基金會因應中高齡心智障礙者安老居所照顧問題，籌建心智障礙者安老家園。（瑪利亞基金會提供）

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