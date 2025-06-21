夏至高溫恐飆破37度 吳德榮：未來10天關注熱帶擾動發展

氣象專家指出，今天是24節的夏至，代表夏天已經過半，今天也是一年當中白晝最長的一天，預估各地高溫普遍達33至36度，局部地區甚至會出現37度或以上高溫。（資料照）

2025/06/21 08:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今天是24節氣的夏至，也是一年當中白晝最長的一天，預估各地高溫普遍達33至36度，局部地區甚至會出現37度或以上高溫。專家也指出，預估6月底前南方氣團偏強，「梅雨鋒面」已無南下的機率，未來10天熱帶擾動發展機率高，但目前觀測無侵台機率、或機率極低。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今天是一年當中非常重要的節氣「夏至」，這表示夏季中點之至，也表示一年中點之至。過了「夏至」這一天，就代表夏天已經過半、一年也不知不覺過了一半了。今天也是一年當中，白晝最長的一天，太陽直射北回歸線，也就是太陽直射地球到達最北限；過了今天，即再向南回歸。

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「林老師氣象站」表示，今起4日天氣仍受偏南風到西南風影響，各地晴朗炎熱，高溫普遍可以達33至36度，特別是大台北、中南部及花蓮、台東地區也都有局部37度或以上高溫發生的機率，熱的範圍也有明顯再擴大的趨勢，這顯示「夏至」真不是在喊假的，提醒外出活動請務必注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至下下週一台灣在暖氣團内，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中亦有局部較大雨勢的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，6月底前南方氣團偏強，「梅雨鋒面」已無南下的機率。最新模擬顯示，未來10天內西北太平洋在關島北方海面的「熱帶擾動」發展機率高（輕颱機率高達50%），其路徑為向日本南方海面前進、再向東北大迴轉遠離。

提到，至於第10天的模擬圖則顯示，廣東海面至台灣一帶的「熱帶擾動」發展機率較低，（熱帶低壓最高20%以下，「輕颱」則在10%以下）。同時關島附近則有另一熱帶擾動發展。故未來10天内「輕颱」侵擾台灣的機率極低，但應續觀察模式調整。

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