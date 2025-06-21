夏至高溫飆36度以上 午後留意短暫雷陣雨

中央氣象署指出，今天各地高溫炎熱，氣象署也持續對雙北及南高屏等5縣市發布高溫資訊，其中新北市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，大台北地區及南部近山區並有局部36度以上高溫發生。（資料照）

2025/06/21 06:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是24節氣的「夏至」，中央氣象署指出，今天（21日）各地仍為多雲到晴，高溫炎熱的天氣，氣象署也持續對雙北及南高屏等5縣市發布高溫資訊，其中新北市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，大台北地區及南部近山區並有局部36度以上高溫發生，至於各地高溫約32至35度，請注意防曬並多補充水分。

今日天氣方面，風向逐漸轉為西南風，恆春半島有零星降雨機率，清晨至上午中南部地區有零星降雨機率，午後中部以北、東北部、東南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區並有局部大雨發生的機率。

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氣象署提醒，西南風增強，今下午起馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週日至下週一環境風場為西南風，清晨至上午迎風面的中南部地區有零星降雨，各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週二至下週三環境風場為偏南風，清晨至上午迎風面的中南部地區有零星降雨，各地大多為多雲到晴，午後各地山區及西半部近山區平地有局部短暫雷陣雨。

下週四至下週五水氣增加，環境風場為偏南風至西南風，迎風面的南部地區有局部短暫陣雨，其他地區雲量稍增，午後有局部短暫雷陣雨。

下週六至下下週一環境偏南風，水氣偏多，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 26 ~ 34 27 ~ 34 26 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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