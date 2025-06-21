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    崇實安居859戶社宅申請已破千 高雄市都發局：今年可供3551戶

    崇實安居8百多戶社宅招租，已吸引逾千戶提出申請。（記者王榮祥攝）

    崇實安居8百多戶社宅招租，已吸引逾千戶提出申請。（記者王榮祥攝）

    2025/06/21 00:24

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國家住宅及都市更新中心在高雄規劃的崇實安居859戶社宅，6月9日受理登記後已破千件申請，反應熱烈。高雄市都發局統計，包括崇實在內，今年共可提供3551戶社宅。

    都發局說明，中央（住都中心）與地方攜手在大高雄累計規劃2萬9826戶社宅，今年底前完工數有2274戶，連同營運中的社宅，共可提供3551戶，明年底前會再有2400餘戶完工。

    今年預定完工的社宅都屬中央規劃，包括目前招租中的崇實安居，還有福山安居、明仁好室、美都安居、鳳誠安居、鳳松安居；明年預定完工的2400餘戶社宅中，有1600餘戶、約3分之2是高雄市府興辦，分別在岡山、大寮與亞灣。

    其中，大寮社宅一期384戶與岡山大鵬九村社宅625戶，預定明年7月完工，亞灣智慧公宅一期634戶預計明年12月完工，今年6月剛簽約的亞灣智慧公宅二期658戶，預定2031年完工。

    住都中心指出，即將完工的左營崇實安居有859戶，包括一般514戶、弱勢345戶，6月9日受理登記後，累計已收到1062件申請書，其中有458件優先戶（經濟或社會弱勢）、比例約45％，凸顯民眾對社宅的需求。

    住都中心提醒，受理申請到7月8日截止，預計9月17日陸續寄發審查結果，10月9日公開抽籤與公告，12月1日起租首日；崇實的交通、環境等生活機能極優，規劃有套房、二房、三房等空間，每月租金依申請戶資格、房型，在4820元到23520元間，歡迎有需要的民眾把握機會，詳情可上住都中心官網查詢。

    住都中心官網

    崇實安居社宅週邊生活機能強。（記者王榮祥攝）

    崇實安居社宅週邊生活機能強。（記者王榮祥攝）

    凱旋青樹社宅是高雄第一處新式社宅。（記者王榮祥攝）

    凱旋青樹社宅是高雄第一處新式社宅。（記者王榮祥攝）

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