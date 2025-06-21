我不是大樹蛙！台南雙春遊憩區門面整修 還原彈塗魚本貌

彈塗魚加上1隻背鰭（眼睛右側）、螢光斑點還原彈塗魚原貌，才順利施工完成。（記者楊金城攝）

2025/06/21 00:22

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門雙春濱海遊憩區目前進行南側棧道、遊憩設施整修，其中大型拱門入口也在修繕項目，拱門上的1隻彈塗魚大型雕塑品，早年少了1隻背鰭，魚身又塗成綠色，竟被遊客誤認為大隻樹蛙，讓人啼笑皆非。現在整修加了背鰭又重新彩繪，還回彈塗魚擬真原貌，入口處也加了新彩繪牆，門面煥然一新。

雙春遊憩區有台南最大的紅樹林保護區濕地生態聞名，區內沙灘夕照、星光帳篷、台版亞馬遜紅樹林水道、忘憂森林吸引遊客到訪。台南市觀光旅遊局過去7年斥資約5千萬整建紅樹林木棧道，今年再投入2371萬元整休南側棧道、園區設施修繕，預計9月完工。

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其中，大門入口景觀重新修繕，拱門上的大彈塗魚被彩繪師吳聖訓發現少了1隻背鰭，堅持加上背鰭才要施作。

雙春園區早年是台南縣北門鄉公所的公共造產事業，大門上有隻大彈塗魚裝飾品，大大的眼睛，造型可愛，呼應雙春的紅樹林生態，但只有做1隻背鰭，少1隻背鰭，體色也漆成綠色，被遊客誤以為是樹蛙，台南市升格後，雙春園區曾修繕，但彈塗魚還是只有1隻背鰭。

64歲藝師吳聖訓來自濱海的台南將軍區，從小看彈塗魚，堅持要做就要做正確的，否則寧可不做，最後獲同意加上背鰭、螢光斑點還原彈塗魚原貌，才順利施工，他並為入口收費亭牆面彩繪紅樹林水道景觀圖。

台江國家公園對大彈塗魚的生態習性描述為魚體延長而側扁。吻圓鈍，大於眼徑。背鰭兩枚，分離，第一背鰭較高，基底較短，硬棘皆呈絲狀延長，以第三棘為最長；左右腹鰭癒合成一吸盤；尾鰭長而尖圓。第一背鰭深藍色，具許多不規則白色小點；第二背鰭藍色，具4列縱行小白斑；臀、胸及腹鰭皆為淡灰色；尾鰭灰青色，有時具白色小斑。

藝師吳聖訓從小看彈塗魚，堅持要做就要做正確的；最後獲同意加上背鰭、螢光斑點還原彈塗魚原貌。圖為他為入口收費亭牆面彩繪紅樹林水道景觀圖。（記者楊金城攝）

台南北門雙春遊憩區大門右側的彈塗魚，最早只有做1隻背鰭，少1隻背鰭。（資料照）

如今彈塗魚加了1隻背鰭、螢光斑點還原彈塗魚原貌，入口收費亭牆面也彩繪紅樹林水道景觀圖，門面煥然一新。（記者楊金城攝）

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