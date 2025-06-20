台中捷運藍線6/26動工 當天搭綠線免費

中捷藍線6/26動工，當天搭綠線免費。（圖：市府提供）

2025/06/20 23:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中第2條捷運「中捷藍線」定6月26日動工，藍線啟動完工後將與綠線形成黃金十字軸線，為慶祝藍線啟動，台中捷運公司宣布，6月26日當日民眾只要持電子票證或其他多元支付工具，即可免費搭乘捷運綠線。

中捷公司表示，台中捷運6月迎來兩大喜事，包括綠線運量突破5000萬人次，藍線6月26日上午10時在市政府站舉行盛大開工儀式，為跟市民一同分享台中捷運建設新進展喜悅，藍線開工當日綠線也全線開放免費搭乘。

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中捷指出，6月26日當日，民眾只需使用下列支付方式通過閘門，即可享有免費搭乘優惠，包括電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）、信用卡（VISA、JCB、Mastercard、銀聯卡）及電子/第三方支付（悠遊付、LINE Pay、icash Pay愛金付、iPASS MONEY、TWQR）。

此外，中捷公司目前正舉辦「感恩民眾6月搭中捷抽好禮」活動，至6月底止，只要持電子票證或電子/第三方支付搭乘綠線，累積搭乘滿5趟就能獲得1次抽獎機會，共計超過300個獎項，6月26日免費搭捷運同樣可納入累積抽獎次數中，歡迎民眾多利用中捷，抽好禮、享便利。

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