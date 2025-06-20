台南左鎮化石園區「窗貼防窗殺」 意外帶動打卡熱

左鎮化石園區的古生物系列窗貼，意外帶動打卡熱潮。（台南市立博物館提供）

2025/06/20 23:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕毗鄰原始山林的台南左鎮化石園區，自然生態資源豐富，但建築外觀的大片透玻璃，反射作用下，讓飛禽誤判可穿越而撞擊，導致傷亡。館方近來輔以古生物系列窗貼，全力防止「窗殺」，不僅兼具護鳥與教育等功能，也因畫面有趣，意外帶動打卡熱潮。

台南市立博物館也呼籲，若發現飛禽不慎撞擊玻璃，應先將受傷鳥兒移至通風良好的紙箱或紙盒內，保持安靜，並避免人為干擾，更勿自行餵食與灌水。市博館提醒，民眾可儘速聯繫當地動物救傷中心或野鳥學會協助處理，不要放任未復原的鳥兒自行飛離，以免造成二度傷害。

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已躍為台南熱門景點的左鎮化石園區，後山自然資源豐富，常吸引鳳頭蒼鷹、大冠鷲、領角鴞、翠翼鳩等各種珍稀鳥類停留覓食，增添獨特的生態魅力。館方提到，大片的透明或鏡面玻璃，因反射藍天與綠意，容易讓飛禽誤判為可穿越空間而撞擊，窗殺已成了野鳥非自然死亡的主要原因之一，保護行動刻不容緩。

為降低撞擊事件發生，左鎮化石園區在館內大片玻璃輔以始祖象等古生物特色主題的系列窗貼，提醒鳥類不要誤衝，也另類呈現自然教育知識，受到親子歡迎。館方希望透過保育與教育的結合，讓遊客在探索化石奧秘，以及欣賞自然美景的同時，共同守護珍貴的野生動物棲息環境，一起共榮、共存。

左鎮化石園區「以窗貼防窗殺」，並傳遞古生物的相關知識。（台南市立博物館提供）

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