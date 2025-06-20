消失多年稀有物種!恆春漁民捕獲怪魚 「市場魚博士」鑑定竟是台灣絨毛鯊

三尾鯊魚是消失多年的稀有物種「台灣絨毛鯊」。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/20 23:52

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春後壁湖漁民近日在台灣西部海上作業時，意外捕獲三尾外型奇特的鯊魚，漁民意識到非比尋常，與在地海產店業者黃健軒聯手搶救，並聯繫「市場魚博士」、高科大副教授何宣慶鑑定。經初步判斷，是消失多年的稀有物種「台灣絨毛鯊」，業者慷慨將樣本捐贈予學術研究，將為解開台灣絨毛鯊真實身分之謎帶來重大突破。

「這魚一看就知道不簡單，絕對不是拿來吃的！」阿興生魚片老闆黃健軒說，漁民捕獲這三尾鯊魚時，立刻察覺其獨特外型，身上佈滿白色斑點，與常見魚類截然不同。憑藉多年海產經驗，直覺是「寶」，透過管道聯繫何宣慶。

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僅靠照片，何宣慶初步確認這可能是1962年，由水產試驗所前所長鄧火土發表的台灣絨毛鯊，立刻南下保存。當年僅有一尾採自東港的標本，全長65.5公分，但因時代變遷，這尾標本已下落不明，導致台灣絨毛鯊身世成謎。黃健軒表示，能為台灣留下珍貴標本，感到非常驕傲。

何宣慶說明，台灣絨毛鯊學名歸屬爭議多年，早年曾被誤歸為紐西蘭的陰影絨毛鯊，或日本的絨毛鯊同種異名。直到2013年，他與日本學者合作，根據僅存的圖像與資料，推論台灣絨毛鯊因其獨特的白色斑點，應為獨立有效種。然而，其與越南的條紋絨毛鯊外型極為相近，難以區分。近年菲律賓也採集到疑似台灣絨毛鯊的個體，DNA鑑定顯示與條紋絨毛鯊接近，學界因此懷疑台灣絨毛鯊可能是條紋絨毛鯊的同物異名，且因發表時間較早，有望成為有效種。此次恆春捕獲的三尾成熟個體保存完整，將可與當年標本資料比對，並進行基因分析，釐清其真實身分。

這三尾珍貴標本將永久典藏於國立海洋生物博物館，供全球學者研究。何宣慶表示，過去數十年，台灣未再發現確切的台灣絨毛鯊樣本，雖曾在網路照片中見到類似個體，卻無從追蹤。此次發現不僅填補研究空白，也彰顯漁民對海洋生態的敏銳觀察力。過去他與日本學者曾發表台灣沙勞越絨毛鯊獨特的卵生模式與透明卵鞘結構，這些成果近期也將於海生館展出。此案為台灣海洋生物多樣性研究注入新動能，意義深遠，未來研究成果備受期待。

何宣慶（左）鑑定這三尾鯊魚是消失多年的稀有物種「台灣絨毛鯊」，由阿興生魚片業者（右）捐出。（記者蔡宗憲攝）

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