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    「戰地」金門子弟兵入伍 縣府參議勉良好作息、鍛練體魄

    金門縣政府參議張瑞心（中）慰問入伍一個月的在籍菜鳥子弟兵，並帶來炸雞飲料與子弟兵輕鬆交談。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府參議張瑞心（中）慰問入伍一個月的在籍菜鳥子弟兵，並帶來炸雞飲料與子弟兵輕鬆交談。（記者吳正庭攝）

    2025/06/20 23:36

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府參議張瑞心今天慰問入伍1個月的39名在籍菜鳥子弟兵，他鼓勵役男不論訓練場所在什麼地方都要勇於接受訓練，把軍中規律生活當做是難得的機會，養成良好作息、鍛練體魄，為日後邁入職場成功的第一步打好基礎。

    張瑞心由縣府民政處處長許慧婷、軍人之友社金門聯絡組組長陳偉棠等人陪同，代表縣長陳福海到尚義機場慰問剛入伍的陸軍常備兵役軍事訓練第227梯共39名役男，陸軍金門防衛指揮部金門守備大隊大隊長余佳霖上校接待、說明。

    39名役男都是金門在地人，雖然出生在「戰地」金門，都沒有經歷過戰爭，對於戰爭的概念多來於長輩和師長的「口述歷史」。

    張瑞心說，4個月役期很快就結束，希望子弟兵照顧好身體，趁此機會將以往不好的作息革除，趁機把握配合軍中紀律，為往後邁入社會打好基礎，並進一步了解金門子弟參加新兵教育訓練、生活管理等作息狀況。

    張瑞心等一行人，也為子弟兵帶來金湖鎮知名的炸雞套餐和飲料，子弟兵大啖久違的炸雞，好像又回到當兵前的日子，趁機放鬆一下；張瑞心交談中，也祝福新兵都能快快樂樂入營，平平安安退伍。

    金防部說，由於太湖營區正進行官兵宿舍的整建工程，這一梯次入營役男移往位於尚義的軍機場營區新兵訓練。

    金門縣政府參議張瑞心（右二）率縣府民政處長許慧婷（右一）慰問在籍菜鳥子弟兵，同時致贈加菜金感謝金防部嚴格訓練入伍新兵。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府參議張瑞心（右二）率縣府民政處長許慧婷（右一）慰問在籍菜鳥子弟兵，同時致贈加菜金感謝金防部嚴格訓練入伍新兵。（記者吳正庭攝）

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