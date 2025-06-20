品嘗木柵鮮嫩綠竹筍 正是時候

副市長林奕華致詞簡短有力地說，「吃在地、挺農民、愛木柵！」（產發局提供）

2025/06/20 22:59

〔記者董冠怡／台北報導〕北市綠竹筍主要產區分布於木柵、士林、北投、景美、內湖、南港等地，每年6月至9月盛產，其中木柵產量佔5成，並於1990年起舉辦木柵綠竹筍饗宴，將竹筍入菜推廣鮮嫩滋味，今天於木柵農會糧倉登場，而且席開多桌。副市長林奕華致詞簡短有力地說，「吃在地、挺農民、愛木柵！」

林奕華指出，文山區不只有鐵觀音茶，木柵也是綠竹筍的產地之一，北市有274戶筍農、種植面積276公頃，加上土質佳、氣候適宜與筍農的努力，產量高達178萬台斤、產值1年約近1億3000萬元，喊話民眾用心品嚐鮮甜又嫩的綠竹筍。

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產業發展局說，如欲享用綠竹筍，可至台北市農會休閒農業入口網─綠竹筍專區，查詢買筍地圖，今年也與天成大飯店翠庭中餐廳合作，推出期間限定（6月25日至7月27日）綠竹筍料理。

此外，各區農會7月、8月還有一日農夫生態體綠竹筍活動，包括採筍體驗、農園導覽、在地文化介紹與綠竹筍風味餐等，從產地到餐桌，深化食農教育，詳細資訊可洽北投、士林、景美、木柵、松山區農會。

木柵綠竹筍饗宴，將竹筍入菜推廣鮮嫩滋味，今天於木柵農會糧倉登場，席開多桌。（產發局提供）

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