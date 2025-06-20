海上看莒光！馬祖離島中的離島船遊2人成行 每趟500元200可抵消費

2025海上看莒光活動即日起到7月27日登場，每週五、週六、週日早上開船。（記者俞肇福攝）

2025/06/20 22:23

〔記者俞肇福／連江報導〕連江縣莒光鄉被喻為「離島中的離島」，莒光鄉公所近年來積極推廣旅遊，2025年夏天規劃了「海上看莒光」計畫，即日起到7月27日啟航，每週開船3天，週五、週六、週日，分別由東莒、西莒各開一班，搭船遊島一圈，搭配隨船解說員的解說，遊客可從海上全新的角度，探索莒光鄉。

莒光鄉長陳樂禮說，東莒由猛澳港登船、西莒則從青帆港出發，遊客若有興趣，都可透過報名表選擇。報名人數2人（含）以上，即達到開船標準。

請繼續往下閱讀...

莒光鄉公所指出，住在東莒旅客從猛澳港登船，從早上8點30分航行繞行東莒島，9點30分以前返港；住在西莒旅客，9點30分開船繞行西莒島。2座島的航程，均為50分鐘到1小時。

陳樂禮指出，每人每趟次500元，其中，200元可當消費券使用，可在莒光鄉有合作的商店消費折抵。報名參加「海上看莒光」活動最晚前一天要跟東莒船老大民宿預約，確定是否開航。預約電話0836-88022。或是0937056452、0933814986鄭先生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法