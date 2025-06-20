週六熱爆飆破36度 午後慎防局部雷陣雨

週六大台北地區恐飆36度，午後中部以北慎防短暫雷陣雨。示意圖。（資料照）（資料照）

2025/06/20 23:13

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（21日）各地多雲到晴，高溫炎熱，整體天氣穩定，不過，午後中部以北、東北部、東南部地區及各地山區仍需留意局部雷陣雨，西半部山區更有局部大雨的可能。

中央氣象署預報，週六風向逐漸轉為西南風，恆春半島有零星降雨機率，清晨到上午中南部地區可能出現零星短暫陣雨。午後熱對流旺盛，中部以北、東北部、東南部與各地山區都有局部短暫雷陣雨，尤其西半部山區有局部大雨發生機率，金門及恆春半島則有局部以及零星短暫陣雨。

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溫度方面，週六依然炎熱，各地高溫約32到35度，大台北地區與南部近山區可能出現局部36度以上高溫，請民眾注意防曬，補充水分。離島方面，澎湖與金門氣溫約27到32度，馬祖則為26到31度。

天氣風險公司指出，週六起太平洋高壓稍微減弱，台灣轉受西南風影響，午後大台北、東半部及各地山區則可能出現局部雷陣雨。這種天氣型態會持續到下週二、下週三，仍需提防午後對流性降雨與高溫帶來的影響。

紫外線方面，週六除花蓮縣、澎湖縣為「危險級」之外，其餘地區皆為「過量級」。

空品方面，環境部指出，週六全台空氣品質多為良好，僅北部因位處下風處，污染物稍易累積，加上午後光化作用影響，臭氧濃度略升，空氣品質為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及離島地區則為「良好」等級。

各地氣溫約32到35度，大台北及南部近山區可能達36度以上。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週六全台各縣市均為「過量級」到「危險級」，外出需加強防曬。（擷取自中央氣象署網站）

週六全台空氣品質多為良好，僅北部空氣品質為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

週六白天新北市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。台北市、台南市為黃色燈號。（擷取自中央氣象署網站）

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