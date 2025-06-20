怕被撞？彰化市第2條友善人行道 出現汽車停車「閃邊去」奇景

彰化市大埔路是全市第一條友善人行步道，以綠底白字來標示。（資料照）

2025/06/20 22:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市繼大埔路完成第一條俗稱「友善人行道」的標線型人行道後，目前正在打造第二條，也就是彰化市「蛋黃區」的中華路與和平路。為了劃設綠底白字的人行專用道，停車格不再靠路邊劃設；結果，自小客車明明停在停車格，怕被機車撞上，出現自動「閃邊去」的奇景。

彰化市公所工務課長蔡佳松指出，中華路、和平路的友善人行道劃設作業，預計6月底完工，因為要比照大埔路劃設綠底白字的人行專用道，中華路的車道也都進行「瘦身」，同步劃出機車格與汽車格。

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蔡佳松說，目前因為中華路的人行步道還沒劃設完成，所以，自小客車停放在汽車格「閃邊去」，並沒有造成妨礙。但是未來人行步道劃上綠底白字，無論是機車或是自小客車，都不能停放在人行步道上，一旦停放就會違反規定。

蔡佳松指出，中華路的友善人行道工程，從中正路到中山路， 施工長度790公尺；和平路則是由中華路至光復路，長度約180公尺，並劃設有卸貨專用停車格。在國定古蹟彰化孔廟部分，則會設置實體人行道，提供有學生與遊客都可以在彰化市的「蛋黃區」享受漫步人行道的悠遊自在。

不過，中華路才剛劃設友善人行道的機車格、汽車格，以及讓車道瘦身，許多機車族都還在習慣與汽車一起行駛在車道內，以往都是行駛在道路邊線外的路肩，如今道路邊線與機、汽車的停車相距很近，也無法騎乘，但停放在停車格的駕駛，也提心吊膽會不會「挨撞」，只好先啟動防禦停車法，能閃邊就先閃邊了。

怕被撞？彰化縣第2條友善人行步道，汽車停車全都「閃邊去」。（記者劉曉欣攝）

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