前進李洋故鄉！全國大專校院教職員工羽球賽 在金門大學開打

全國大專校院教職員工羽球錦標賽首度移師外島，在國立金門大學體育館內舉辦三天賽事。（記者吳正庭攝）

2025/06/20 22:11

〔記者吳正庭／金門報導〕全國大專校院教職員工羽球錦標賽首度移師外島金門舉辦，今天舉行開幕式。全國大專院校體育總會會長王淑音說，金門是個好地方，願意促成其他項目的全國賽事到金門舉辦。地主金門大學校長陳建民說，羽球發球採低姿態，就像作人的道理，一開始就要有謙卑的態度。

國立金門大學承辦的「中華民國大專校院教職員工羽球錦標賽」今天起一連3天，有來自全台23所大專校院、共350位教職員選手，分為團體賽男甲組、男乙組、女子組、壯年組及個人賽的主管雙打組、混合雙打組、百齡雙打組、長青雙打組等8個組別，於金大體育館切磋球技。

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陳建民說，羽毛球是一種充滿智慧的球類，16根羽毛插在1顆軟木塞上，大約5公克的重量，卻能因為選手的力道產生比F1賽車，甚至比子彈還快的速度，且落地後不像其他球類繼續滾動，而是保持靜止狀態；發球時羽球必須離地面115公分以內，以低姿態發球，就像作人的道理，一切從謙卑開始。

陳建民也不忘提及連奪2屆奧運男子雙打金牌的「麟洋配」中的李洋，是金門子弟；李洋因為羽球，讓更多人看見金門。

吳淑音說，過去幾年的賽事都在北部大學舉辦，今年由於金門大學展現高度熱情與專業，體育室主任吳一德在全國體育主管會議中積極爭取主辦權，獲得各校支持，首度移師金門，展現金大對運動推廣的堅持與投入。

吳淑音幽默指出，金門不僅有美景，且金門人熱情，如果拿出金門高粱酒待客，提醒選手量力而為，以免隔天出現「醉球」。

開幕典禮在全體與會來賓共同舉行開球儀式後，隨即展開分組競賽。

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全國大專校院教職員工羽球錦標賽首度移師外島金門舉辦，由行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右五）、金門縣議會副議長歐陽儀雄（左五）、金門縣政府參議陳金增（左四）、全國大專院校體育總會會長王淑音（右六）、金門大學校長陳建民（左六）、金大體育室主任吳一德（左二）等人共同開球啟動開幕儀式。（記者吳正庭攝）

金門大學校長陳建民說，羽球發球採低姿態，就像作人的道理，一開始就要有謙卑的態度。（記者吳正庭攝）

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