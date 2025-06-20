超搶手! 暑假下鄉考照 彰化縣15場全曝光

超搶手的暑假下鄉考照，彰化縣今年暑假只辦15場。（民眾提供）

2025/06/20 21:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超人氣的彰化縣暑假機車下鄉考照，每年舉辦的單位社團，都是電話接不完，尤其今年暑假只辦15場，每場名額也下修到60人，更是搶破了頭。

許多人最愛機車下鄉考照，認為在地就近可以多加練習，才會更加上手，容易通過考試，但是根據彰化監理站的統計，去上機車駕訓班的考生，成功取得駕照的比例，比起下鄉考照的通過率，都要來得高，可見，經過專業的駕訓輔導與教學是有用的。

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不過，由於機車下鄉考照太熱門，名額又有限，不少社團或是公所在受理報名時，都會要求以在地的子弟為優先，如有餘額再釋出，也讓在地青年更要擠破頭搶有限的名額，許多場次也都完成報名，只剩少數還在開放報名。

彰化縣今年暑假的下鄉考照服務，場次依序為：

7月4日芳苑福海宮、7月7日埔心武聖宮、7月18日二林文化教育園區、7月21日社頭鄉果菜市場內織足藏樂館、7月28日芬園鄉公所。

8月1日溪州鄉公所、8月4日田尾鄉農會、8月8日彰化市介壽生活藝文館、8月11日員林運動公園、8月18日永靖鄉公所、8月22日二林文化教育園區、8月25日二水鄉農會果菜集貨場倉庫、8月29日溪湖鎮公所。

9月1日線西保安宮、9月5日田中鎮公所。

超搶手的暑假下鄉考照，彰化縣今年暑假只辦15場。（民眾提供）

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