總爺駐村台荷2藝術家特展 聚焦產業轉型地景變遷與生活轉折

荷蘭藝術家瑪蒂爾德．斯托爾法（右）、台灣藝術家許懿婷（左）在麻豆總爺藝文中心駐村成果展出雙個展。（記者楊金城攝）

2025/06/20 22:31

〔記者楊金城／台南報導〕在台南麻豆總爺國際藝術村駐村的荷蘭藝術家瑪蒂爾德．斯托爾法（Matilde Stolfa）與台灣藝術家許懿婷，今天（20日）起在總爺藝文中心紅磚工藝館與紅樓，同步展出駐村作品《當水靜止之時》與《剩餘的身體》，聚焦台南在產業轉型過程中所面臨的地景變遷與生活轉折，兩藝術家以裝置藝術和影像創作的藝術手法和土地對話，令觀眾佇足省思。

瑪蒂爾德．斯托爾法在駐村期間，她深入台南大北門沿海，記錄沙洲、潮汐、養蚵及候鳥等景象，在展場以影像與象徵鹽田邊界的紅磚裝置，呈現從製鹽轉向養殖、再至水資源使用等產業轉變，及其對自然環境造成形貌改變的歷史痕跡，引領觀眾感受曾文溪從高地至潟湖的水脈流動，串連起地方記憶與自然脈絡的交織變化。

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許懿婷的駐村成果展《剩餘的身體》，同樣聚焦台南產業的轉型和對地形、環境的改變，用藝術反映農村社區與南科園區之間的衝突與變化，像用鏡頭捕捉傳統市集中長者泡茶、聊天、擺攤的日常影音，與高效率、資本密集的科技產業形成鮮明對比，在展場中運用堆疊的不同高度紙箱、燈光等素材構成空間語彙，揭示產業擴張對日常生活、建築外貌的滲透與改寫。此外，用影音、報紙與徵才廣告設立「掏瓜子」互動裝置，引導觀眾反思地方記憶與生活樣貌，在經濟變遷下的流動與消逝。

《當水靜止之時》展到8月31日，《剩餘的身體》展至9月7日，出席2駐村展開幕的國立台南美術館館龔卓軍說，2位藝術家以不同視角用藝術創作詮釋台南不同產業與生活之間的複雜關係，透過藝術搭起人與土地的對話、省思，值得觀眾細細看展品味。

荷蘭藝術家瑪蒂爾德．斯托爾法展出麻豆總爺駐村作品《當水靜止之時》。（總爺藝文中心提供）

台灣藝術家許懿婷展出《剩餘的身體》作品。（記者楊金城攝）

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