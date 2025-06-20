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    北市首起電動公車火燒車 電池系統總體檢11輛訊號異常

    262電動公車火燒車，北市府要求業者針對全市電動公車及充電場站，進行全面總體檢。（資料照）

    262電動公車火燒車，北市府要求業者針對全市電動公車及充電場站，進行全面總體檢。（資料照）

    2025/06/20 21:26

    〔記者董冠怡／台北報導〕大都會客運262路線電動公車，16日發生火燒車事故，市府要求針對全市已上路的858輛電動公車及充電場站，進行全面總體檢。公共運輸處今表示，扣除262路線停派的同批20輛車，全市其他838輛，完成電池系統檢測及場站充電樁檢測，11輛檢測訊號異常，8輛排除疑慮恢復營運、3輛停派待修，33座場站充電樁檢測狀況正常。

    公運處技正陳俊豪說明，電動公車有串接後台管理系統，可回傳訊號紀錄，檢測如顯示異常，就會派遣技工前往現場確認。有異常訊號的11輛電動公車，分屬首都客運2輛（成運汽車）、欣欣客運7輛（華德動能）、大南客運2輛（華德動能），出廠年份介於2018年至2023年間，經查主要是電壓差過大或充電異常，其中8輛檢修恢復營運，3輛停派待修者，包含首都客運1輛（292路線，成運汽車）、欣欣客運2輛（251路線全程車及區間車，華德動能，與事故車同款），尚待更換電池零件。

    與事故車同款的113輛電動公車，陳俊豪指出，所屬大都會客運、首都客運、欣欣客運、大南客運以及華德動能，18日起進行高、低壓電池組與車端充電座等3大電系項目逐車特檢，目前完成83輛，剩餘30輛（首都客運信義幹線）排定21日至22日進行，特檢如發現異常，應採預防性停派，車輛須完成修復無虞方可投入營運。

    此外，運安會19日立案調查，事故原因待調查完成後公布。公運處說，已請公車業者每日出車前確實進行車輛檢查，確認各項設備正常才出車，也將強化電動公車安全管理，落實電動公車電池使用年限、保養維修紀錄及異常通報紀錄管理，以及各充電場站用電安全及消防應變措施。

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