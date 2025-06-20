逢甲機電系補辦畢典 學生嗨喊：別人只有一次「我們兩次」

逢甲大學機電系補辦畢業典禮。（逢甲大學提供）

2025/06/20 21:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕逢甲大學機械與電腦輔助工程系6日畢業典禮，涉性平事件兩造學生到場，家長當場爆氣大吵，畢典取消，今晚（20日）補辦，為避免再生風波，採實名制進場，應屆畢業生須出示學生證，親友須由畢業生帶領進場，校方也出動不少人力管制。據了解，事件當事女學生出席畢典，男學生則未現身；逢甲大學校長王葳特地到場致意，感謝機電系全體畢業生與家長的體諒。

逢甲大學機電系今晚補辦畢業典禮，畢業生親友補助交通費，今年包括大學部及研究所共有150名畢業生，雖然出席學生不到半數，包括親友仍有近200人。有了上次經驗，今天畢典採實名制進場，畢業生須出示學生證，親友須在畢業生帶領下才能進場。

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工程與科學學院院長王啟昌、機電系主任戴國政及系上多位師長到場祝福畢業生，逢甲大學校長王葳也趕到，致贈畢業生逢甲紅短T，與畢業生合影留念，校方盼表達最大的誠意感謝機電系全體畢業生與家長的體諒，祝福畢業生都能帶著這一夜的祝福與勇氣，迎接未來更多挑戰與可能。

有家長遠從台東二度開車前來，家長說，上次因不清楚狀況，等了許久竟然取消畢業典禮，雖感到錯愕，事後得知校方取消的原因，也能體諒學校為難之處，兒子畢業大事，能有機會補救當然要好好見證。也有家長說，上次畢典剛好有事不得不缺席，沒想到還有第二次機會，特別從高雄趕來參加。

有大四畢業生說，之前高中畢業典禮剛好遇到疫情取消，本來遺憾大學畢典也被取消，結果還能再辦第二次，當然要來參加。也有學生說，6日的畢典一陣混亂，這次終於能好好拍畢業照，感覺更圓滿。還有畢業生說，別人的畢業典禮都只有一次，他們參加兩次，是很難得經驗。

事件當事女學生也出席畢典，家長則再發聲肯定學校今天的畢典明顯重視安全措施及場地管制，給學生安全的畢業環境，也希望此事讓成為未來學校處理性平事件的借鏡，讓學生都可以安心快樂的求學。

逢甲大學機電系補辦畢業典禮採實名制進場。（記者蘇孟娟攝）

逢甲大學機電系補辦畢業典禮採實名制進場，親友須由畢業生出示學生證帶進場。（記者蘇孟娟攝）

逢甲大學機電系補辦畢業典禮，校方出動不少人力協助維 護進場秩序。（記者蘇孟娟攝）

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