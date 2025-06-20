金門多年國小「幼兒園暨專科教室」歡喜入厝

多年國小表示，「幼兒園暨專科教室」上方的造型是樹葉形狀，搭配柱子的樹幹樹枝形狀，象徵教育百年樹人，像大樹般護育學子。（讀者提供）

2025/06/20 21:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金湖鎮多年國小今天舉行「幼兒園暨專科教室」落成典禮，縣長陳福海說，培養人才一定要從教育著手，他很重視教育政策，未來有關學校的重大工程，不用再自辦，由縣府教育處、工務處專業處理。

多年國小去年才開辦的2歲幼幼專班，16人全部滿招；校方為回應家長對於2歲專班的高度期待，並改善原有鐵皮教室老舊空間，於2020年啟動校舍改建規畫，隔年爭取到教育部經費，工程於2022年8月26日開工，2024年7月31日竣工，包括中央補助與縣府挹注，總經費約5300萬元。

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陳福海說，幼兒園及專科教室的工程由前、現任校長陳來添、張志猛接力完成，工程自辦太辛苦了，「以後沒有學校需要自辦」，校長還是回歸教育，工程專業由教育處、工務處負責，一般2000、3000萬元也許可以，超過5000萬元的工程，學校真的沒有能耐，還是讓專業回到專業。

多年國小校長張志猛說，「幼兒園暨專科教室」讓校園空間更完整，也強化學校的發展策略與教育理念實踐。全體師生將善用新資源。

縣府表示，新校舍為地下1層、地上2層的現代化建築，內部配置幼兒園2歲、小班與中大班教室、國小部自然與音樂專科教室、多功能會議室及全校地下避難空間。

金門縣金湖鎮多年國小「幼兒園暨專科教室」落成，縣長陳福海（右一）與校長張志猛（右二）、金沙鎮長吳有家（左一）、縣府教育處長孫麗琪（右三）等人就校舍建築交換意見。（讀者提供）

金門縣金湖鎮多年國小「幼兒園暨專科教室」落成典禮，縣長陳福海（後排中）到場與學童歡慶入厝。（讀者提供）

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