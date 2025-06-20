湖口老街後山茶香和畚箕窩溪步道吸人潮 缺公廁美中不足

茶香步道四周遍佈茶園，沿線還有軍事碉堡遺跡，視野遼闊。（記者廖雪茹攝）

2025/06/20 21:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉茶香步道和畚箕窩溪步道陸續啟用，假日吸引許多民眾闔家漫遊，成功串接湖口老街，並增添後山觀光新亮點，可惜沿線缺乏公共廁所，讓遊客大感不便，盼管理單位儘快改善。對此，湖口鄉公所表示，待茶園完成廢撥程序，公所接手維護管理後，將研擬新設青農市集與如廁設施。

湖口老街每年吸引近百萬觀光人潮，老街後山步道群也相當熱門，湖口鄉公所向國有財產署爭取撥用土地，由縣府交通旅遊處規劃「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，協助向內政部營建署爭取核定兩期總經費1億5000萬元，1期在後山茶園打造約2.3公里的茶香步道綠帶，2023年9月起開放；2期約800公尺長的畚箕窩溪步道藍帶，也在2025年1月啟用。

請繼續往下閱讀...

茶香步道四周遍佈茶園，沿線還有軍事碉堡遺跡，視野遼闊；畚箕窩溪步道則是以生態理念施工及綠美化，沿線有蓮花池、百年龍眼樹及藍鵲平台。綠藍帶串連，每到假日，吸引不少遊客漫遊。但兩步道幅員遼闊，沿線缺乏公廁，讓急需如廁的民眾大喊不便。

對此，縣府交旅處和湖口鄉公所去年先商洽在金獅寺旁增設流動式公廁，近日再次開會討論。

湖口鄉長吳淑君表示，茶香步道位於祥湖段759地號等71筆土地，目前皆為國有財產署所有，鄉公所為管理人；因茶園區域尚未完成廢撥程序，相關指界、清查、費用核算部分也正與農友釐清中，待前述工作完成後，將協助農友與國產署辦理租用事宜，並新設地產地銷的農產市集同時解決如廁問題。

吳淑君說，目前觀星夕照風景區暫由交旅處協助管養，未來交由公所維管後，將研擬新設青農市集或農特產推廣區域，並增設如廁環保設施，打造老湖口地產地銷的新據點。

湖口老街後山的茶香步道幅員遼闊，但沿線缺乏公廁，讓遊客感到不便。（記者廖雪茹攝）

畚箕窩溪步道以生態理念施工及綠美化，沿線有蓮花池、百年龍眼樹及藍鵲平台。（記者廖雪茹攝）

對於遊客抱怨缺乏公廁，新竹縣政府交旅處和湖口鄉公所去年先商洽在金獅寺旁增設流動式公廁。（新竹縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法