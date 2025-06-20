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    首頁　>　生活

    快試試！研究發現「這動作」做不到 12年內死亡風險大增

    「坐下-起立測試」動作簡單易行，適合中老年人自我檢測。示意圖。（資料照）

    「坐下-起立測試」動作簡單易行，適合中老年人自我檢測。示意圖。（資料照）

    2025/06/20 22:21

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕多項身體機能的簡單測試，或許能幫助預測壽命長短。一項來自巴西的大型研究指出，名為「坐下-起立測試」（Sitting-Rising Test, SRT）的身體能力評估，能有效判斷中年與高齡者，未來十多年內的死亡風險，特別是心血管疾病與其他自然死因。

    根據《華盛頓郵報》報導，這項研究由巴西里約熱內盧運動醫學診所Clinimex的研究總監克勞迪奧·吉爾·阿拉烏霍（Claudio Gil Araújo）帶領，針對4282名46至75歲的成年人，進行坐下與起立動作的測試，並追蹤他們12年的健康狀況。測試要求受試者在不借助手、膝蓋、家具或他人協助的情況下，從站立姿勢坐到地面，再站起身。

    評分標準是坐下和起立各5分，總分10分。若過程中使用支撐或明顯不穩，將扣分。結果顯示，得分越高的人未來死亡風險越低；得分介於0至4分的群體有近30%的死亡率，而得分達10分的死亡率只有2.4%，差距超過十倍。得分接近滿分的8.5至9.5分群體，存活機率更是死亡機率的兩倍以上。

    阿拉烏霍表示，這項測試特別之處在於同時評估肌力、柔軟度、平衡感及身體組成等多項非有氧體適能，是預測長壽的強指標。分數偏低可能反映身體衰弱或潛在健康問題，包含動脈硬化或肌力不足，容易增加疾病與跌倒風險。

    物理治療師艾薇兒·曼斯菲爾德（Avril Mansfield）提醒，若完成測試困難或分數偏低，應尋求專業評估與訓練，以改善肌力與平衡。不過，關節嚴重退化或行動不便者，不適合嘗試，以免造成受傷。

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