「比照搭飛機」 去小琉球七月一日登船查驗「實名制」

東港琉球航線的滿滿排隊人潮。（記者陳彥廷攝）

2025/06/20 19:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東本島往返琉球鄉的航線，將於暑假出現大變革，因航港局將於8月4日加嚴實施「實名制」，各大航線於7月1日啟動提早因應措施，未來預計新增登船口處驗票措施，避免非購票人登船。

交通部航港局的「客船管理規則」所增修訂的「搭船實名制規範」日前再修正新增登船乘客須核對身分的工作，預計於8月4日正式實施，由於時值旺季，屏東本島往返琉球鄉的航線的5家船公司無不嚴陣以待，從7月1日就要試辦「練兵」。

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平常獨立運作的5業者今天罕見聯合發出公告，公告內容顯示，為保障保險權益與海事救援效率，將落實搭船實名制，未來將派員於登船時逐一核對乘客身分，要請旅客出示包括健保卡、身分證、居留證、護照、地方居民卡 （如琉球鄉居民卡、連江縣縣民卡）其一的身分證件，要是未攜帶證件，不僅可能影響現場作業效率，更有可能無法登船，籲請乘客配合並提早準備。

船公司人員指出，實名制登船早就已實施，本次為更加落實，目前擬定遊客登船前排隊時由船公司逐一查驗身分是否與證件相符，若不符將無法順利登船，「其實就是比照機場」；船公司坦言，與肺炎疫情時由海巡人員掃碼查驗不同，只能一張張對無法預測會花多久時間，因此才會在決定7月就試辦，希望屆時能「練」出對遊客及船公司皆最簡便方式。

有遊客說，不會有人沒事假冒別人身分登船，假冒者必定有詭，支持實名制上路。但也有居民指出，這個變動早該在淡季也就是春假到端午間就要進行試營運，因為7月畢竟還是暑假，要是因為無法提早因應而大亂，是更得不償失。

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