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    暑假機車下鄉考照太熱門！彰化縣名額大減290人 民眾哇哇叫

    民眾認為參加下鄉考照，可以自己熟悉場地練習。（民眾提供）

    民眾認為參加下鄉考照，可以自己熟悉場地練習。（民眾提供）

    2025/06/20 18:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕暑假是學生機車考照熱門時段，尤其是下鄉考照更搶手，但今年下鄉場次從17場減到15場，減少的是和美與伸港，每場次報名人數也從70人下修到60人，全縣大減290人，令民眾哇哇叫。彰化監理站表示，鼓勵民眾報名機車駕訓班，接受完整駕駛訓練，所以只要鄰近鄉鎮有機車駕訓班，或是距離監理站30公里以內，原則上都不再辦理下鄉考照。

    和美鎮長林庚壬服務處秘書林怡甄表示，近年來都是由服務處在暑假來辦，許多民眾一再打電話來詢，卻只好讓民眾期待落空。因為，和美鎮今年已有機車駕訓班，監理站確定不再受理下鄉服務，但由於當地駕訓班需要費用為3700元，雖然監理站補助1300元，縣府補助1000元，但還有1400元要自行負擔。

    和美鎮公所主秘葉秉模表示，考量到機車駕訓班的考生負擔，鎮公所有意編列預算補助每人500元，但確定今年是來不及了，只能提案編列預算，送交鎮代表會審查，最快2026年上路。

    伸港鄉公所強調，由於伸港鄉到監理站的距離是30公里內，鄰近又有機車駕訓班，因此，不再安排下鄉考照，只能請有需求的鄉親提早規劃。

    彰化監理站強調，為降低機車肇事率，從2019年起推動機車駕駛訓練制度，透過駕訓班的正規訓練，養成良好的駕駛習慣，並提升騎乘安全，以及強化防禦駕駛觀念，加上，暑假是考照旺季，人力負擔以限。因此，逐步減少辦理下鄉考照場次，每場次的人數也會下修減少。

    彰化監理站指出，參加機車駕訓班，可以在駕訓班原地考照，目前全縣有國彰、中興、民光、全國、豐田、順興等6家開辦機車駕訓班，民眾也可以上網預約到監理站考照，如果預約太過熱門，也會視情況予以加場。

    機車下鄉考照超級搶手，但今年彰化縣和美鎮與伸港鄉確定不辦了。（民眾提供）

    機車下鄉考照超級搶手，但今年彰化縣和美鎮與伸港鄉確定不辦了。（民眾提供）

    機車下鄉考照是暑假最受歡迎的服務。（民眾提供）

    機車下鄉考照是暑假最受歡迎的服務。（民眾提供）

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