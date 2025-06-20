大學申請入學「篩選倍率」最高4倍 家長團體提醒勿淪招生賭博遊戲

教育部提案提高大學申請入學篩選倍率4倍，招聯會大會表決通過，家長團體多表支持。（資料照）

2025/06/20 19:06

〔記者林曉雲／台北報導〕大學申請入學二階甄試篩選倍率，教育部提案由現行3倍增加為4倍，大學招聯會會員大會今（20日）表決通過，從117學年度實施。對此，家長團體多表達支持，但提醒要公開重榜與缺額數據，確保招生公平及透明化，避免招生變成賭博遊戲。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，肯定教育部將大學申請入學篩選倍率調整為4倍的初衷，有助於學生增加進入二階的機會並降低缺額問題，但也提醒，倍率提高可能引發熱門校系重榜現象加劇，造成中後段學校缺額更嚴重，以及學生奔波多場面試，財務和心理壓力倍增，為解決這些危機，建議應同步採行「不限志願數，但每位學生最多只能參加5個校系的二階面試」機制，避免招生變成賭博遊戲，減少學生、家長與大學端的負擔，並設面試費用上限、加強弱勢補助，同時公開重榜與缺額數據，以確保招生公平及透明化。

請繼續往下閱讀...

全國家長教育志工聯盟理事長徐巨龍則表示，台灣受到少子化的影響，家長與學生都希望讓更多學測成績達校系檢定標準的學生，有機會進入第2階段甄試，對於招聯會通過擴大「申請入學第1階段篩選倍率」調升至4倍，增加學生人數進入2階甄試一事，全志盟樂觀其成。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，對於中後段或近年招生表現不佳的私立大學，第1階段放大倍率也能帶來實質助益，透過擴大篩選，讓更多學生有機會進入第2階段，再透過專業科目或與科系高度相關的學科進行評比，讓那些在特定領域具備實力的學生脫穎而出，進入他們真正有興趣且具備能力的科系，亦有助於學校找到更適合的學生，提升整體教學與學習的匹配度，對中後段或私立大學不會相對不利，反而可能是提升招生品質與學生適性的契機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法