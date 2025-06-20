爆熱到下週三！26日起轉雨 有熱帶擾動生成機率

未來降雨趨勢圖。（氣象署提供）

2025/06/20 18:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天起爆熱到下週三！中央氣象署預報，明天到下週三（25日）天氣大多是多雲到晴、午後有雷陣雨的型態，但下週四（26日）起南方水氣變多，南部不定時有局部短暫陣雨；氣象署的「月長期預報」也顯示，未來第二週南方水氣增多，有熱帶擾動生成的機會，降雨機率增加。

氣象署預報員劉沛滕說，到下週三前都是多雲到晴、高溫炎熱的天氣，西半部可達34度到35度，甚至局部超過36度的高溫，要注意炎熱天氣，而下午會有午後雷陣雨，但是下雨的範圍不太一樣。

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劉沛滕說，明天午後中部以北、東北部、東南部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生的機率；週日到下週一（22日、23日）午後大台北、東北部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨；下週二到下週三（24日、25日）午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

「下週四（26日）起變天！南海有低壓帶會慢慢移動，台灣在它的邊緣，南部地區會有不定時降雨」，劉沛滕指出，屆時水氣會增加，南部地區有局部短暫陣雨，其它地區仍是多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來第一週（6月21日~6月27日）太平洋副熱帶高壓影響，天氣高溫炎熱，多雲到晴，午後有局部雷陣雨天氣；第二週（6月28日~7月4日）南方水氣增多，有熱帶擾動生成的機會，降雨機率增加。

未來氣溫趨勢圖。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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