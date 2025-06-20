北港溪防汛道拓寬案2年可完工 獲地方支持

雲林縣府在北港召開拓寬北港溪防汛道路連接台78線方案評估結果說明會，獲地方支持。（記者黃淑莉攝）

2025/06/20 19:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港地方爭取台78甲線快速道路逾20多年一直沒有下文，縣府另提北港溪右岸防汛道路拓寬替代方案，可行性評估完成，總經費約66億元，工期只需2年，縣府今（20）日召開說明會，獲與會民代及鄉親支持。

雲林縣長張麗善指出，地方長期建議的台78甲線快速道路連結國1，經過2次可行性研究，分別就北港溪堤岸及台19線路廊施做高架化，所需經費分別為315億、304億元，因經費龐大多次向中央提案都沒結果，縣府在2023年改提拓寬北港溪防汛道路連接台78線方案。

請繼續往下閱讀...

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，縣府委託辦理北港溪防汛道路拓寬評估研究，完成的方案是以北港溪沿岸堤防道路為主軸，分段拓寬虎尾段與北港段，再新闢2條道路，分別銜接至台78線虎尾交流道，全案總長13.5公里，經費約66億元。

雲林縣副議長蔡咏鍀指出，78甲線20年無下文，目前來自花蓮、宜蘭、台北等地的香客，都得走同一條路進出北港，期盼這次提出的拓寬方案能夠落實，也祈求媽祖婆保祐順利推動。

北港鎮長蕭美文說，北港進香季每年湧入大量香客，交通壅塞問題嚴重，若能拓寬堤防道路將大幅改善地方交通，希望中央能正視此案，盡速核定推動。

張麗善指出，這個方案比原高架化方案節省至少200多億元，且只要2年即可完工，同樣具有快速連結到台78線的功能，經濟效益及可行性高，可以提供北港、元長、虎尾、斗南、斗六等地便捷的交通聯繫，並可支援緊急醫療運輸，與紓解北港香客觀光人潮，強化產業鏈連結。

雲林縣府提出北港溪防汛道路拓寬連接台78線方案，替代原台78甲線，全長13.5公里，經費66億元。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法