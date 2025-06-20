蔡淑君籲林口交流道設公車專用道 提升公車通行效率

新北市議員蔡淑君在議會市政總質詢時建議，應比照國際成功案例，在匝道起點與瓶頸路段設置尖峰時段公車專用道，提升公車通行效率、促進民眾使用大眾運輸。（圖由議員蔡淑君提供）

2025/06/20 19:40

〔記者羅國嘉／新北報導〕為紓解林口交流道長期交通壅塞，新北市政府推動文化一路南出、北入高架匝道改善工程，預計2027年完工。新北市議員蔡淑君今（20）日在議會市政總質詢時建議，應比照國際成功案例，在匝道起點與瓶頸路段設置尖峰時段公車專用道，提升公車通行效率、促進民眾使用大眾運輸。

蔡淑君指出，林口交流道改建工程完工後，可有效提升小客車進出國道的效率，但若未同步優化大眾運輸環境，難以實現交通總量控制。因此，建議市府可在文化一路通過北入匝道起始點，到平面匝道路段的內側車道，規劃設置尖峰時段的公車專用道，讓公車也能快速通過雍塞路段，提高整體通勤效率。

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她也舉出美國西雅圖、洛杉磯、德國、中國北京及韓國首爾等地均已實施高速公路公車專用道成功案例，證明設置可行性高。若能在林口交流道起，透過相關設計手段，提供公車優先權，尤其林口、五股、三重到圓山這個路段試辦，大家更願意搭公車，就能有效轉移小客車使用情況。當初林口南出北入也被認為是不可能的任務，現在即將要完工，她認為市府應該積極向中央反映地方想要設置公車專用道心聲。

侯友宜市長表示，高速公路公車專用道已在多國成功施行，他也認同提升大眾運輸便利性是紓解壅塞的關鍵，會向高公局提出建議、溝通，不過相關坡度、環境還有進到北市的相關流量，都要整體評估。還要看南出北入完工後，整體交通流量有沒有改善。

蔡淑君最後指出，市府雖已推出1200通勤定期票政策，吸引許多民眾搭乘公車，但若無法根本改善「車速慢、班次少、常客滿」的痛點，將難以有效轉移小客車流量。她建議市府導入雙層巴士，以提升通勤時段運量；交通局長鍾鳴時回應，目前已獲交通部初步同意推動非觀光型、具安全結構的覆頂雙層巴士，將與交通部及業者持續磋商，針對車型、安全規範與是否採用電動車進行進一步規劃與研議。

新北市議員蔡淑君在議會市政總質詢時建議，應比照國際成功案例，在匝道起點與瓶頸路段設置尖峰時段公車專用道，提升公車通行效率、促進民眾使用大眾運輸。（記者羅國嘉攝）

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