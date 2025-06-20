環騎遊覽5水庫！台南西拉雅風景區 推自行車特色慢旅

水圳之路騎行嘉南大圳。（記者楊金城攝）

2025/06/20 18:55

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區舉辦首屆環騎5COOL系列活動，5COOL（取音「庫」）指的是曾文水庫、烏山頭水庫、虎頭埤水庫、尖山埤水庫、白河水庫，規劃5條水庫騎乘路線，在暑假7月中旬將先推出水庫秘境、歷史古道、溫泉美食等主題遊程，另民眾騎乘台南自行車路線菱波官田線、山海圳「大圳之路」任一路線即可參加抽獎，獎品有電輔車、iPad、住宿券等，9月13日將在官田遊客中心舉辦環騎5COOL大會師。

西拉雅管理處今天（20日）為「2025仙境西拉雅、環騎5COOL」宣傳造勢，包括西拉雅處長許主龍、水利署南區水資源分署曾文水庫管理中心主任吳俊杰、農水署烏山頭水庫風景區管理分處主任邱寰一、嘉義縣大埔鄉長吳明勲、南市觀旅局副局長鄭道立、官田區長洪聰發、台糖柳營尖山埤渡假村總經理林永存、西拉雅觀光產業協會理事長林憲堂、中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿等人出席推薦。

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西拉雅同時請來熱愛自行車活動的印尼網紅吳俊星、台南辣媽黃恆真代言5大水庫綠色之旅系列活動，推動南台灣最具魅力的自行車慢旅，兩人強調不僅騎車運動，還是場深度旅遊與在地文化探索；來台30年的吳俊星表示最想騎乘白河水庫路線，體驗跟他家鄉一樣的關子嶺泥漿溫泉，黃恆真列出夢幻路線是到台灣最早水庫的新化虎頭埤水庫路線騎行。

許主龍指出，「環騎5COOL」串聯5大水庫景觀，是台灣自行車旅遊節10大品牌之一，希望打造西拉雅特色慢旅，歡迎遊客、車友用最貼近自然、環保與永續的綠色旅行方式認識西拉雅，同時帶動地方的綠色經濟商機。

西拉雅遊憩科說，環騎5COOL在7月中旬先推出5COOL主題旅遊、自主騎乘菱波官田線或嘉南大圳之路抽好禮，9月13日在西拉雅官田遊客中心舉辦環騎5COOL大會師，由5位代言人帶隊騎行5水庫路線，9月13、14日官田遊客中心另有自行車嘉年華，11月22、23日推環騎5COOL 188K歡迎車友來挑戰；西拉雅商圈的合作店家也會提供騎乘打卡點、自行車補給站、友善旅宿等優惠。

烏山頭水庫。（記者楊金城攝）

熱愛自行車活動的印尼網紅吳俊星（右）、台南辣媽黃恆真（左）代言5大水庫綠色之旅。（記者楊金城攝）

首屆環騎5COOL系列活動今天宣傳造勢。（記者楊金城攝）

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