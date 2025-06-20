讓藝術更蓬勃！周春米授證屏東品牌13演藝團隊

屏東縣政府扶植品牌演藝團隊，今天由縣長周春米授證，圖為新秀團隊搖搖樂非洲鼓團。（記者葉永騫攝）

2025/06/20 18:25

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府扶植品牌演藝團隊，今年共13個團隊脫穎而出，今天縣長周春米授證，肯定各團在表演藝術的努力成果，並期勉團隊精進創新，持續發表優秀作品，為屏東創造更多的藝術成就。

入選團隊有菁英演藝團隊貓頭鷹兒童劇團1團；傑出演藝團隊的屏東聯合管樂團、屏東室內合唱團、嵐天樂集、阿緱囝仔人聲樂團、藝夥人表演製作團、飛悅舞集、全樂閣木偶劇團、蘇家班掌中劇坊、明華園玄字戲劇團、星星戲樂等10團；新秀演藝團隊搖搖樂非洲鼓團、脩禮記Xiu Li Ji等2團。

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縣長周春米表示，今年品牌演藝團隊有多年來持續入選，也有後起之秀，融合多元族群及類別，大家一起在屏東土地努力耕耘，縣府不只扶植在地團隊，也引進國內外優秀團隊，讓鄉親就近欣賞、感受藝術能量。

文化處表示，今年有3個首次入選的品牌演藝團隊，「明華園玄字戲劇團」、來自恆春半島的「搖搖樂非洲鼓團」、「脩禮記Xiu Li Ji」，皆展現獨特的音樂藝術等風格，從7月起入選團隊陸續在演藝廳、藝術館、屏東縣王船文化館及即將開館的恆春文化中心劇場館展演，並參與「藝術宅急便」、「藍皮火車」等不同形式的表演，讓各鄉鎮民眾都有機會欣賞其精彩演出。

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