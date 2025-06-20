叫外送掏千元鈔「這原因」被訓斥！一票網友力挺：妳沒錯

網友發文分享，叫外送取餐時以一千元紙鈔付款，遭外送員當場指責「很麻煩」、「沒同理心」，示意圖。（資料照）

2025/06/20 21:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代人透過外送平台點餐，多數會使用線上付款，但仍有不少人偏好以現金交易。網友發文分享，叫外送取餐時因手邊只有千元鈔，便以大鈔付款，卻遭外送員當場指責「很麻煩」、「沒同理心」，讓她心情大受影響。文章曝光後，引起網友熱議。

前天網友在Dcard以「給外送員一千塊錯了嗎」為題分享，她叫外送點了一份餐點，但因家中剛好只有一千元紙鈔，便在取餐時直接付了一千元，沒想到外送員卻當場訓斥她「很麻煩」、「沒同理心」，讓她當場愣住。原PO坦言，「我也不是故意的，沒想到還被唸到心情很差，現在反而不知道該不該道歉了」。

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文章曝光後，許多網友發聲挺原PO，「不用道歉，找零本來就是他的工作內容之一，所以送出負評就是對他最好的尊重」、「找零問題不是外送員自己要承擔的嗎？情緒勒索客人是有什麼障礙」、「妳沒有做錯，1000也是錢啊，還是他比較想要收到一袋一塊錢」？

但也有不少人持不同意見，「的確是不體貼，但也不能說是錯啦」、「那妳幹嘛不刷卡，都沒有想過錢找不開怎麼辦嗎」、「就說個不好意思，只有1000麻煩找零一下，或像某樓的直接標註要找零，這種簡單的溝通問題都不會，就整天發文討拍罵人」。

另有網友建議，「你可以講說，本來想說找開可以給幾百當小費，現在只能送你客訴」、「下次改用線上付款，省得麻煩」、「我會在備註寫1000塊需要找零，這樣外送師能趁等紅燈等客人時，先準備好找零」、「綁信用卡／金融卡裡面放一點錢，電子支付彼此方便」。

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