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    國立變私立！五專免試入學作業疏失 台南3生增額錄取第1志願

    五專錄取作業出現疏失，3名申訴生在南市教育局、教育部協助下完成重新分發，以增額方式錄取原第一志願學校。（記者洪瑞琴攝）

    五專錄取作業出現疏失，3名申訴生在南市教育局、教育部協助下完成重新分發，以增額方式錄取原第一志願學校。（記者洪瑞琴攝）

    2025/06/20 18:00

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市某市立高中國中部3名學生，參加114學年度五專優先免試入學，疑因學校報名作業疏失，未檢附國中教育會考成績等資料，導致放榜結果與原預期有落差。南市教育局今（20日）表示，獲悉後主動與教育部，及五專優先免試招生委員會協調爭取補救，3名學生在教育部協助下重新分發，並以增額方式錄取原第一志願學校。

    教育局長鄭新輝表示，該案發生後，教育局第一時間即向教育部，及五專優先免試招生委員會反映，並請學校備妥資料，報請教育部提招生委員會討論補救措施，最終在不影響整體招生公平原則下，成功爭取讓受影響的3名學生補齊成績資料，重新分發增額錄取原第一志願學校，升學權益獲得實質保障。

    考生順利錄取原第一志願學校，家長與考生對此結果表達肯定與感謝。教育局表示，學校應以最嚴謹的態度辦理學生升學事務，針對此次學校作業疏失，已責成該校進行內部檢討及相關人員責任釐清與追究。未來也將強化各校各項升學管道報名作業流程，確保報名作業各項資料正確無誤，讓家長與學生都能放心、安心。

    據了解，五專優先免試入學13日放榜，但有台南考生家長15日在網路以「超扯~超扯~超扯」為題貼文爆料，因學校疏失沒有填上准考證號碼，造成會考成績未被採計，原可錄取學校從國立變私立。校方當時有作出回應，註冊組長確實將資料逐筆登錄上傳，但從系統列印出來時准考證號碼欄卻變空白，一時疏忽未檢視發現輸出跟匯入有落差，經查有3名學生受影響，發現後即報請教育部提聯招會討論並進行補救。

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