淡江大橋跨河煙火秀規模擴大 侯友宜：朝八里、淡水雙舞台規劃

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/20 17:37

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市「淡江大橋」預計明年3月通車，市府預計在此施放跨河煙火。市議員陳偉杰今天在市政總質詢指出，盼市長侯友宜任內最後一次跨河煙火擴大舉辦，侯友宜說，煙火朝八里、淡水兩側都有舞台、演唱會規劃，並邀請國際性明星與會。

新北市淡水區人口持續成長，由中央、地方共同出資的「淡江大橋」預計明年3月通車，陳偉杰說，年底的跨河煙火盛會大家引頸期盼，去年邀請韓星Super Junior成員來表演，而通車在即，今年是否邀請更大咖的嘉賓？是否規劃在八里、淡水兩端都設置舞台、演唱會擴大辦理？也建議市府或可納入澎湖花火節的無人機表演。

請繼續往下閱讀...

侯友宜回應，朝雙舞台方向規劃，今年會擴大辦理，也會邀請國際有名的明星來表演，不過淡水河口東北季風太強，無人機表演可能有難度。

陳偉杰表示，淡江大橋新北出資至少三分之一，這條大橋乘載了地方幾十年的期望，通車典禮希望市府也有角色，也希望邀請重量級嘉賓來參加；他也打趣表示，可邀請美國影星湯姆克魯斯從橋上垂降，讓淡江大橋化身「不可能的任務」系列電影的場景之一。

侯友宜指出，通車典禮主要由公路局主辦，市府會跟中央溝通。

此外，陳偉杰表示，基隆市近期成功爭取日本郵輪掛靠，新北市的台北港地理條件優越，建議市府與交通局反應評估設港條件，並透過港埠優惠、郵輪觀光路線設計與遊艇產業整合，讓台北港也兼具觀光功能，成為國際郵輪首站。

侯友宜說，現階段台北港規畫為貨運為主，會建議中央看是否能讓客船停靠台北港。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法