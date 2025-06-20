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    助被害人走出生命低谷 雲林馨生保護據點啟用

    犯罪被害人保護協會雲林分會在崙背千巧谷牛樂園牧場、北港北港春生活博物館成立馨生保護服務據點，由法務部長鄭銘謙（左4）等人共同揭牌啟用。（記者黃淑莉攝）

    犯罪被害人保護協會雲林分會在崙背千巧谷牛樂園牧場、北港北港春生活博物館成立馨生保護服務據點，由法務部長鄭銘謙（左4）等人共同揭牌啟用。（記者黃淑莉攝）

    2025/06/20 17:58

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕犯罪被害人保護協會雲林分會今（20）日分別在崙背千巧谷牛樂園牧場、北港北港春生活博物館成立馨生保護服務據點，法務部長鄭銘謙專程南下揭牌啟用，他感謝地方業者熱心支持提供場地，協助犯罪被害人（馨生人）走出生命低谷，他也會全力推動進而落實「溫暖有感的柔性司法」的目標，讓台灣更美好。

    為提供馨生人在面對創傷後，能有一處安心、自在的心靈棲所，犯保雲林分會串聯在地優質場所，規畫具有地域特色與心理支持功能的療癒空間，繼去年在虎尾澄霖沉香味道森林館成立第一處據點，今年又在千巧谷牛樂園牧場、北港春生活博物館設置，後續還有一個據點在水林鄉阿甘薯叔公司。

    犯保雲林分會主委許倍豐指出，馨生保護服務據點的設立，象徵著犯保對被害人家屬長期支持與關懷的承諾，提供馨生人一處安心、溫暖的心靈寄託，讓他們可以舒展身心、相互交流，迎向光明未來。

    鄭銘謙表示，「溫暖有感的柔性司法」是他積極推動的政策，提供馨生朋友一個紓發心情、療癒身心的場所，協助他們走出生命低谷重拾人生樂趣，感謝地方的支持及協助，讓台灣更美好。

    啟用儀式由鄭銘謙主持，法務部保護司長洪信旭、台灣高等檢察署主任檢察官侯千姬、台灣高等檢察署台灣分署檢察長黃玉垣、雲林地檢署檢察長黃智勇等人與會觀禮。

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