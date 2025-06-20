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    「為桃園做研究」向全國大專生要點子 總獎金145萬

    桃園市政府鼓勵全國大專學生提點子供市政參考，出「為桃園做研究」計畫，總獎金高達145萬元。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府鼓勵全國大專學生提點子供市政參考，出「為桃園做研究」計畫，總獎金高達145萬元。（記者謝武雄攝）

    2025/06/20 17:38

    〔記者謝武雄／桃園報導〕為激發大專院校學生創意，桃園市政府推出「為桃園做研究」計畫，競賽分為「創新點子組」及「研究實作組」，提案領域涵蓋科技與生活等9大類，其中，創新點子組最高獎勵金3萬元、研究實作組最高獎勵金12萬元，總獎金145萬元，全國大專院校學生都可組隊參加。

    智慧城鄉發會委員會主委廖修武說，活動分提案領域涵蓋科技與生活、經濟與就業、環保與永續、警消與公安、道路與交通、觀光與文化、教育與體育、社福與醫療、都市規劃與發展等9大面向，7月1日起到10月20日徵件，歡迎全國大專院校學生踴躍組隊參加，詳請可上「為桃園做研究」活動官網查詢。

    市長張善政今（20）日上午到桃園市立圖書館總館出席114年「為桃園做研究」大專院校學生創新點子及研究實作競賽宣布記者會，他分享市府與在地大專院校合作研究成功案例說，水務局與中央大學合作，開發軟體建立桃園地下水數值模式，整合氣象、水文與抽水資料，即時監控地下水位，提供市府水資源調度、污染場址整治與工程規劃等決策參考，也培育學生實作與跨域協作能力。

    其次是大溪木藝生態博物館與銘傳大學合作，透過實地課程將學生帶入大溪，與在地老店共同挖掘文化故事，並透過字體設計、文創出版與印刷媒材，協助店家重塑品牌識別、展現新風貌，深化地方文化傳承。

    張善政說，市府積極面對城市快速發展帶來的各式挑戰，也期盼青年學子以豐富的創意與多元視角，提出更多具前瞻性與實用性的構想，作為市府施政參考。本計畫不僅為桃園做研究，更是為桃園找解方、為青年搭舞台，盼能藉此與青年學子共同打造更美好的桃園。

    張善政說，市府成立青年諮詢委員會透過制度性方式納入青年觀點與建言，透過本計畫可以進一步擴大青年參與公共事務管道，引導青年學子以桃園為情境發想，並且透過師長指導，讓創意點子具體化，實質回應城市需求、貢獻地方發展。

    桃園市政府鼓勵全國大專學生提點子，提出「為桃園做研究」計畫，今天召開記者會徵件。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府鼓勵全國大專學生提點子，提出「為桃園做研究」計畫，今天召開記者會徵件。（記者謝武雄攝）

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