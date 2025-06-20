擁1.6公里水岸美景！台中旱溪西路自行車道啟用

台中市旱溪西路自行車道，水岸景觀長達1.6公里。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/20 17:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市旱溪西路自行車道今天正式啟用，自行車道水岸景觀長達1.6公里，不過該水岸廊道從金母橋到松竹路段仍中斷、無法串連，議員謝家宜表示，建議盡速興建。

台中市旱溪西路自行車道（潭興路至南興北二路），自行車道移至堤頂，該車道規劃3.2公尺寬的專用道，搭配1505公尺長的視覺穿透式欄杆，同時增設3處休憩平台、LED照明設備及綠美化工程，由中央與地方投入總經費共約6500萬元。

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市長盧秀燕今天出席旱溪水環境改善整體計畫啟用典禮，宣布該段旱溪西路自行車道正式啟用，原本旱溪西路道路狹窄，自行車與汽機車共用車道，市府跨局處完成道路拓寬及人車分道規劃，感謝中央出一半建設經費，目前全市自行車道總數共94條，往邁向百條目標前進。

旱溪西路今天啟用自行車段工程，去年2月29日開工，12月底完工，原定今年4月開放通行，由於路燈等通電設備問題，在上週開放，今天由盧秀燕宣布啟用。

台中市旱溪西路自行車道（潭興路至南興北二路）20日正式啟用。（記者蔡淑媛攝）

台中市旱溪西路自行車道，水岸景觀長達1.6公里。（記者蔡淑媛攝）

台中市旱溪西路自行車道正式啟用。（記者蔡淑媛攝）

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