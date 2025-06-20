為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    啟用第二市場停車場盧秀燕喊翻轉舊城區 在地議員曝拖7年僅啟用「部份」功能

    台中第二市場停車場啟用。（記者蘇孟娟攝）

    台中第二市場停車場啟用。（記者蘇孟娟攝）

    2025/06/20 17:02

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市人氣景點「第二市場」週邊停車格一位難求，市府結合中央補助，斥資6億餘元打造立體「第二市場停車場（興中）」，未來另有親子館及續建智慧運輸中心，更有捷運藍線站點，台中市長盧秀燕指出，有助翻轉舊城區；但在地市議員江肇國及黃守達均指出，該停車場原訂2023年完工，延宕多年且規劃邊蓋邊修，親子館未能同步啟用、商店也未招商，拖了7年僅啟用「部份功能」，市府效率不足，翻轉舊城區淪空話。

    台中市考量第二市場週邊諸多景點，但停車位一位難求，爭取中央補助2.52億元，加上市府自編3.52億元，將原僅144個停車位的平面停車場「興中停車場」，改建為興建地下2層、地上7層的「第二市場停車場（興中）」，目前一期興建地上4層樓，用增加477個汽車車位及632個機車車位，另停車場附屬建物二樓規劃親子館，一樓有商店，後續持續在停車場上方增建辦公廳舍及智慧運輸中心，另未來中捷藍線也在該區設站，停車場也會有捷運站出口，也有地下出口延伸到第二市場，讓停車場空間更多元利用。

    盧秀燕則強調，市府結合中央斥資6億興建立體停車場，加上即將動工的中捷藍線在該區設站，有助舊城區翻轉。

    不過，江肇國指出，該停車場興建一延再延，興建中還變更使用規劃，原訂2023年啟用，延到今年年中才啟用，卻僅啟用第一期的「部份」停車功能，包括親子館及店鋪均尚未招商，里民活動空間也不見規劃，後續還要加蓋第二期的智慧中心等，拖這麼久只等到「部份」功能，市府效率如何翻轉舊城區。

    黃守達也說，中央早在2018年就核定此案，台中市府拖延工程7年之久，竟還「邊蓋邊修」，增建智慧運輸中心、親子館等，效率不佳且對重要建設沒有整體規劃的想法，地方原本期待的里民活動空間也不見規劃，且捷運完工還要很久，翻轉舊城區不能只靠空話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播