啟用第二市場停車場盧秀燕喊翻轉舊城區 在地議員曝拖7年僅啟用「部份」功能

台中第二市場停車場啟用。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/20 17:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市人氣景點「第二市場」週邊停車格一位難求，市府結合中央補助，斥資6億餘元打造立體「第二市場停車場（興中）」，未來另有親子館及續建智慧運輸中心，更有捷運藍線站點，台中市長盧秀燕指出，有助翻轉舊城區；但在地市議員江肇國及黃守達均指出，該停車場原訂2023年完工，延宕多年且規劃邊蓋邊修，親子館未能同步啟用、商店也未招商，拖了7年僅啟用「部份功能」，市府效率不足，翻轉舊城區淪空話。

台中市考量第二市場週邊諸多景點，但停車位一位難求，爭取中央補助2.52億元，加上市府自編3.52億元，將原僅144個停車位的平面停車場「興中停車場」，改建為興建地下2層、地上7層的「第二市場停車場（興中）」，目前一期興建地上4層樓，用增加477個汽車車位及632個機車車位，另停車場附屬建物二樓規劃親子館，一樓有商店，後續持續在停車場上方增建辦公廳舍及智慧運輸中心，另未來中捷藍線也在該區設站，停車場也會有捷運站出口，也有地下出口延伸到第二市場，讓停車場空間更多元利用。

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盧秀燕則強調，市府結合中央斥資6億興建立體停車場，加上即將動工的中捷藍線在該區設站，有助舊城區翻轉。

不過，江肇國指出，該停車場興建一延再延，興建中還變更使用規劃，原訂2023年啟用，延到今年年中才啟用，卻僅啟用第一期的「部份」停車功能，包括親子館及店鋪均尚未招商，里民活動空間也不見規劃，後續還要加蓋第二期的智慧中心等，拖這麼久只等到「部份」功能，市府效率如何翻轉舊城區。

黃守達也說，中央早在2018年就核定此案，台中市府拖延工程7年之久，竟還「邊蓋邊修」，增建智慧運輸中心、親子館等，效率不佳且對重要建設沒有整體規劃的想法，地方原本期待的里民活動空間也不見規劃，且捷運完工還要很久，翻轉舊城區不能只靠空話。

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