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    杉林溪10萬株繡球花大爆發 「愛情花」百子蓮紫色浪漫同場加映

    南投杉林溪繡球花大爆發，園內綻放超過10萬株，繽紛花朵讓園區紅樓景致更加亮眼。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪繡球花大爆發，園內綻放超過10萬株，繽紛花朵讓園區紅樓景致更加亮眼。（杉林溪園區提供）

    2025/06/20 16:54

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣杉林溪園區夏天是繡球花的盛開時節，園區共有12個品種，各色繽紛繡球花綻放超過10萬株，園內繡球花除了開滿商店街的紅樓，步道沿線花況更是妝點整片山林，目前花況大爆發，賞花可到7月中旬。

    杉林溪園區說，當地夏天氣溫大約20度，非常適合繡球花栽培生長，繡球花的花瓣小且集中，即便近日山區午後容易下雨，但仍不影響繡球花的花況。

    園區說，繡球花的開花期大約是每年5月下旬到7月中旬，最近正逢盛花期，不論是園區商店街的紅樓前方，或是前往花卉中心的步道沿線，都可見各色繡球花妝點翠綠山林，繽紛景致讓人心曠神怡。

    另外，目前除了10萬株繡球花盛開，園內種植達6萬株俗稱「愛情花」的百子蓮，現也盛放藍紫色花團，與繡球花的雅緻花色相互輝映，讓夏日花季更有看頭。

    杉林溪繡球花大爆發，園內俗稱「愛情花」的百子蓮現也盛放藍紫色花團，與繡球花相互輝映。（杉林溪園區提供）

    杉林溪繡球花大爆發，園內俗稱「愛情花」的百子蓮現也盛放藍紫色花團，與繡球花相互輝映。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪繡球花大爆發，步道沿線可見盛放花朵妝點整片翠綠山林。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪繡球花大爆發，步道沿線可見盛放花朵妝點整片翠綠山林。（杉林溪園區提供）

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