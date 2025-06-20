聊AI跟防災 高雄公寓大廈座談會首場7/5開講

高市工務局規劃7場公寓大廈座談會，首場7/5開講。（記者王榮祥攝）

2025/06/20 16:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市工務局今宣布7月5日至9月20日，將深入社區舉辦7場公寓大廈各類維護管理、防災整備與應變處理座談會，首場7/5開講、會聊AI跟防災，歡迎管委會或住戶參加。

工務局說明，為維護大樓居住品質，提昇公共安全，市府持續提供多項免費服務，包括專業律師駐點、電話諮詢、輔導大樓成立管理組織、舉辦巡迴座談會及申請優良大樓認證等行政措施。

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工務局表示，為協助解決管委會及住戶在大樓常遇到的糾紛，且增進公寓大廈維護管理成效、提升管理品質，今年7月5日至9月20日度規畫7場座談會，聘請律師、專家分別就公寓大廈常見糾紛問題、法條規定、建築物公共安全檢查、外牆維護責任、機電、消防設備之功能及突發狀況的危機處理、管理人員聘僱及電梯安全等課程提供實務見解。

首場將於7月5日在左營區崇實自助里聯合活動中心2樓舉辦，安排主題包括聊AI智慧管理跟防災整備，鑒於去年颱風豪雨造成部分大樓嚴重積水，9月20日特邀講師主講「公寓大廈防汛整備及應變」。

公寓大廈座談會可用電話及電子信箱報名（電話：07-3347509，e-mail：pmda2603987@gmail.com），歡迎公寓大廈住戶及管理委員會向承辦單位台南市物業管理發展協會報名參加。

市民朋友如有公寓大廈相關問題，可透過免付費電話0800-000-778（高雄市外無法撥接）守諺法律事務所洽詢，或每週四上午10時至12時至高雄市四維行政中心5樓工務局建築管理處櫃台，由駐點律師提供免費諮詢服務。

高市工務局規劃7場公寓大廈座談會，首場7/5開講。（記者王榮祥翻攝）

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